15 Lucruri incredibil de simple pe care le poti face pentru a iti imbunatati productivitatea instant

Simti ca tragi de tine cand trebuie sa te ocupi de ceva important? Iata cateva lucruri foarte simple pe care le poti face pentru a iti imbunatati productivitatea instant:

1. Pune telefonul, laptopul, tableta si orice alt instrument care te poate distrage deoparte.

2. Fa-ti un playlist cu muzica faina, care sa te relaxeze si sa te ajute sa te concentrezi.

3. Lucreaza in etape. Vezi cat de multe lucruri poti face in jumatate de ora, ia o pauza de 5 minute, apoi continua iar pentru jumatate de ora si tot asa. Partea competitiva din tine va intra in cursa.

4. Consuma alimente sanatoase (fructele iti ofera energie).

5. Seara, inainte de culcare, fa o lista cu toate lucrurile pe care le ai de rezolvat pentru urmatoarea zi in functie de ordinea pe care vrei sa o respecti.

6. Ofera-ti recompense pentru fiecare task rezolvat.

7. Incepe-ti ziua cu un mid dejun bun si putina miscare (chiar si 10 minute de exercitii fizice facute in casa te pot trezi si pregati pentru o zi productiva).

8. Ofera-ti mici recompense pentru fiecare sarcina pe care reusesti sa o rezolvi - chiar si ceva simplu precum 10 minute de stat pe Instagram sau o inghetata.

9. Din cand in cand schimba locurile. Uneori este suficient sa iti muti laptopul intr-o alta camera, cafenea sau sectiune a biroului pentru a iti reimprospata mintea.

10. Cand lucrurile devin prea complicate, inchide ochii, inspira adanc si incearca din nou.

11. In cazul in care nu te descurci, cere ajutorul.

12. Seara incearca sa nu mai stai pe telefon cu o ora inainte de culcare. Astfel te vei odihni mult mai bine.

13. De asemenea, seara incearca sa meditezi pentru 10 minute. Aduna-ti gandurile.

14. Dimineata, spune o mantra (afirmatie pozitiva) care sa te ajute.

15. Cand simti ca ramai fara energie, ia o pauza, fa putina miscare, apoi fa-ti o cafea sau un ceai verde.

foto main: