Afla care este citatul dupa care sa te ghidezi in anul 2020 in functie de zodia in care te-ai nascut.

Berbec Pentru a avea succes şi a prelua controlul asupra vieţii noastre nu avem nevoie de lucruri cumpărate, sau câştigate, sau de succese obţinute, nu acestea ne aduc împlinirea, ci preluarea controlului asupra emoţiilor noastre. Taur Creează ceva. Nu pentru bani. Nu pentru faimă. Nu pentru recunoaștere. Doar pentru bucuria pură de a crea ceva și de a împărtăși acest lucru. Gemeni Un om devine ceea ce crede despre el că este. Dacă voi continua să-mi spun că nu sunt în stare să fac un lucru, este foarte posibil să sfârșesc prin a fi incapabil să fac acel lucru. Dacă, însă, îmi voi spune că pot să fac, voi căpăta abilitățile necesare pentru a îl face. Rac Iubești viața? Atunci nu risipi ca un nesăbuit timpul, căci din timp este făcută viața! Leu Fiecare zi în care ne trezim este o zi bună. Fiecare respirație este plină de speranță față de o zi mai bună. Fiecare cuvânt este o șansă de a schimba ceva rău în ceva bun. Fecioară În momentul în care simți că nu mai ești dependent de nimeni, în ființă ți se instalează o tăcere profundă, o relaxare lipsită de febrilitate și tensiune. Dar asta nu înseamnă că atunci vei înceta să iubești. Din contră, vei cunoaște pentru prima dată o nouă dimenisune, o nouă calitate a iubirii, o iubire care nu se mai limitează la cuvinte și care se apropie mai degrabă de prietenie pură.