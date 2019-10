Alege frunza de toamna care te atrage cel mai mult si afla cum vor fi ultimele doua luni ale anului pentru tine

Alege imaginea care te atrage cel mai mult pentru a afla cum vor fi ultimele doua luni ale anului 2019 pentru tine si la ce trebuie sa te astepti din partea universului.

Ce frunza de toamna ai ales?

Astazi te provocam la un nou test. In colajul de mai jos vei gasi trei imagini cu trei frunze diferite de toamna. Alege imaginea care te atrage cel mai mult pentru a afla cum vor fi ultimele doua luni ale anului 2019 pentru tine si la ce trebuie sa te astepti din partea universului.

foto: Silmairel, eva_mask si Nataliva, Shutterstock

Raspunsurile sunt pe urmatoarea pagina:

Esti o persoana amabila, foarte prietenoasa, cu o inima incredibila. Intampini intotdeauna oamenii care bat la usa sufletului tau cu zambetul pe buze, le esti alaturi in momentele dificile si te bucuri pentru ei cand sunt fericiti. Iti place sa iti asumi riscuri, sa iesi din zona de confort si sa traiesti fiecare zi ca si cum ar fi ultima. Sa ii ajuti pe cei din jurul tau este printre prioritatile tale.

Cum vor fi ultimele doua luni pentru tine: Urmeaza o perioada de schimbari interesante, cu oportunitati frumoase de care ar fi bine sa profiti. Universul iti pregateste surprize speciale si te ajuta sa iti implinesti unele dintre cele mai frumoase visuri.

Daca ai ales a doua imagine:

Esti o persoana cu capul pe umeri. Intotdeauna cauti sa faci ceea ce trebuie nu doar pentru tine, ci si pentru lumea in care traiesti. Stii ca actiunile sunt cele care fac intotdeauna diferenta si de multe ori nici nu mai stai la discutii si incepi sa actionezi. Crezi ca bunatatea si ajutorul pe care il oferi celor din jurul tau reprezinta chiria pe care o platesti pentru a trai pe aceasta planeta.

Cum vor fi ultimele doua luni pentru tine: Universul iti pregateste ceva magic. Este momentul sa faci un pas in spate si sa iti indrepti atentia doar asupra ta deoarece vor aparea cateva schimbari incredibile care iti vor da viata peste cap, in special pe plan sentimental (plan pe care l-ai tot neglijat in ultima perioada).