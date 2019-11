5 Moduri de a iti vindeca sufletul si corpul folosind puterea mintii tale

Iata cateva tehnici importante care te ajuta sa iti vindeci sufletul, mintea si corpul.

Cu totii suntem energie si combinand propria energie cu energia Universului putem depasi totul. Vindecarea sufletului nu este niciodata usoara, insa este ceva ce poate fi facut de orice persoana care isi doreste acest lucru.

Pentru multe persoane poate fi dificil sa isi foloseasca propriile puteri, insa nu imposibil. Iti poti transforma complet viata daca ai incredere in tine - te poti vindeca spiritual si mental si poti readuce fericirea in viata ta.

1. Prin puterea sunetului

Cand te simti deprimata, trista, cu inima franta, poti folosi puterea sunetului pentru a te vindeca. Recita afirmatii pozitive, mantre, asculta melodii relaxante si cu un efect pozitiv asupra ta. Cu cat faci asta mai des, cu atat le oferi mai multa putere.

2. Prin puterea perceptiei

Puterea perceptiei este similara cu puterea mintii. Este important sa iti schimb perceptia cu privire la lucrurile care te deranjeaza, sa le intelegi rostul in viata ta. Practic, pentru fiecare lucru rau exista si lucruri bune daca indraznesti sa le cauti. Alege sa fii optimista si vei vedea cum viata ta se va schimba.

Puterea mintii difera de la om la om. Lucrand in interior, intelegi ca nu poti schimba ceea ce iti doresti, iar depasirea regretului care vine la pachet cu aceasta situatie este doar ceva ce poti face cu mintea ta. Invata sa te eliberezi de toate sentimentele care dor, de toate frustrarile, de toata anxietatea si de toata teama.

4. Prin puterea libertatii

Permiti acestei puteri sa bata la usa sufletului tau de fiecare data cand te retragi din cotidian. Cand esti tu singura, cand poti experimenta libertatea. Desi este destul de greu de atins deoarece suntem conectati non stop la oamenii din jurul nostru, aceasta este foarte importanta si ar trebui pusa mai des in practica.

5. Prin puterea sufletului

Avem acces la puterea sufletului in momentul in care meditam. Gasim ceva ascuns adanc in noi - iar acel ceva este pacea, care ne permite sa intelegem mai bine cine suntem si care este rolul nostru pe acest pamant.

Cu cat meditezi mai mult, cu atat te vei simti mai bine.

