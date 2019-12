De ce are nevoie fiecare semn zodiacal in saptamana 2-8 decembrie?

Afla ce ti-au pregatit astrele pentru prima saptamana a iernii 2019 si de ce are nevoie sufletul tau in functie de semnul zodiacal in care te-ai nascut.

Cum va fi următoarea perioadă pentru tine și de ce ai nevoie de la astre îți spunem în cele ce urmează. Citeste si: Horoscopul dragostei pentru luna FEBRUARIE: Dam fluturii din stomac... Spune-mi ce zodie ești ca să îți spun de ce ai nevoie în această săptămână. Berbec - Ai nevoie de un sfat bun in momentul potrivit Este posibil sa iti doresti sa faci cateva schimbari destul de importante in urmatoarea perioada; ai incredere in tine, insa invata sa accepti si sfaturile pe care le primesti de la oamenii din jurul tau deoarece pot fi mai bune decat crezi tu si te pot ajuta sa ajungi mai repede acolo unde iti doresti. Taur - Ai nevoie sa iesi din zona de confort Tine minte ca nu creste nimic special in zona ta de confort; pentru a trai cu adevarat viata este important sa darami toate zidurile pe care le-ai construit in jurul tau si sa faci acel salt major. Asuma-ti riscuri, incepe noi proiecte si extinde-ti cercul de cunostinte. Vei vedea cat vei avea de castigat daca faci toate aceste lucruri. Gemeni - Ai nevoie doar de tine In aceasta saptamana ai nevoie doar de tine. Ai nevoie sa crezi in tine, sa ai incredere ca totul va fi bine, sa lupti pentru ceea ce iti doresti si sa iti asculti intuitia in momentul in care trebuie sa iei o decizie importanta. In aceasta saptamana ai nevoie sa fii tu insati intr-o lume in care toti oamenii poarta masti. Rac - Ai nevoie sa stii ce iti doresti de la viitor Profita de prima parte a saptamanii pentru a incerca sa iti faci un plan pentru urmatoarea perioada. Trebuie sa iti pui in ordine gandurile, sentimentele si ideile. Trebuie sa intelegi ce iti doresti de la viitor si care este drumul pe care vrei sa mergi mai departe. Citeste si: Horoscopul SANATATII: afla ce iti rezerva ASTRELE in aceasta... Vizionare placuta