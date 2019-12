Mesajul trimis de Univers pentru luna decembrie pentru fiecare zodie in parte

Esti curioasa sa descoperi ce mesaj are Universul pentru tine pentru luna decembrie?

Iată care este mesajul transmis de Univers zodiei tale pentru luna decembrie:

Berbec - Cel mai mare si mai complex obstacol pe care va trebui sa il depasesti este propria minte. Nu uita niciodata ca tu detii controlul asupra vietii tale, asupra gandurilor tale - in mainile tale exista puterea absoluta.

Taur - Ai tot ce iti trebuie pentru a face din aceasta luna cea mai buna luna a vietii tale. Nu te multumi cu mai putin decat meriti, lupta pentru visurile tale.

- In aceasta luna alege sa ai incredere in tine, sa mergi mai departe si sa nu te dai batuta in ciuda obstacolelor care stau in calea ta. Ai tot ce iti trebuie pentru a rezolva orice provocari ti-ar aduce oamenii din jur.

Rac - Nu poti sa controlezi cu exactitate ce se intampla in viata ta, insa nu uita niciodata ca poti controla felul in care reactionezi la absolut tot ce se intampla. In reactia ta se afla cea mai mare putere a ta.

Leu - Crede ca poti realiza orice si vei fi cu un pas mai aproape de implinirea visurilor tale. Incepe sa construiesti putin cate putin planul pentru tot ce urmeaza. Tu singura iti poti crea destinul.

Fecioara - Tot ceea ce ti se intampla acum se intampla spre binele tau. Este momentul sa faci un pas in spate si sa permiti Universului sa isi joace cartea. El are un plan minunat pentru tine, invata doar sa ai rabdare.