Mantra care te va ajuta sa iti linistesti sufletul in aceasta perioada incarcata

Doar da play acestei melodii si permite energiei pozitive sa patrunda in inima ta.

In aceasta perioada zilele tale ar trebui sa inceapa cu o mantra care sa te ajute sa iti eliberezi sufletul de toata energia negativa si sa atragi vibratiile pozitive. Astfel ziua ta va fi una de succes, planurile ti se vor indeplini, iar totul se va aranja asa cum iti doresti. Vei fi mult mai linistita si te vei simti impacata. Vei avea puterea de a merge mai departe in ciuda obstacolelor care stau in calea ta; nu te vei da batuta si vei lupta pentru a iti implini visurile.

Potrivit calugarilor budisti, cel mai bun mod de a avea o zi minunata este sa meditezi pentru cateva minute sau, daca nu ai timp, sa asculti o mantra. Vei vedea ca instant starea de spirit ti se va schimba, iar ziua va fi sub semnul succesului si a bucuriei.

Mantra pentru energia pozitiva iti va schimba nu doar ziua, ci intreaga viata. Nu uita ca ai puterea de a atrage lucrurile frumoase in viata ta; trebuie doar sa iti antrenezi mintea pentru acest scop.

foto main: www.iostephy.com, Shutterstock