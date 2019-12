De ce are nevoie fiecare semn zodiacal in saptamana 30 decembrie - 5 ianuarie?

Un nou an. Un nou inceput. Este momentul sa lasam in spate trecutul si sa privim inainte. Este momentul sa credem in noi, sa ne urmam visurile, sa luptam pentru ceea ce ne dorim, sa fim fericiti cu adevarat.

Spune-mi ce zodie esti ca sa iti spun de ce ai nevoie in aceasta saptamana. Citeste si: Horoscopul dragostei pentru luna FEBRUARIE: Dam fluturii din stomac... Afla ce ti-au pregatit astrele pentru aceasta saptamana si de ce are nevoie sufletul tau in functie de semnul zodiacal in care te-ai nascut. Berbec - Ai nevoie sa te vindeci de ranile trecutului Este un nou an, ai sansa la un nou inceput. Nu te intoarce de fiecare data in trecut pentru ca nu mai poti schimba nimic. Este momentul sa lasi in spate totul, sa iti vindeci sufletul si sa mergi mai departe. Este momentul sa te pui pe primul loc si sa alegi fericirea pentru tine. Taur - Ai nevoie sa lasi totul in spate A fost un an foarte greu, cu multe obstacole dificile pentru tine. Insa priveste partea frumoasa a lucrurilor, totul s-a terminat acum. Este momentul sa o iei de la capat. Sa iti inveti lectiile si sa iti continui drumul. Ai incredere in tine, totul va fi bine. Gemeni - Ai nevoie sa inveti sa te iubesti In aceasta saptamana ai ocazia sa iti indrepti atentia asupra relatiei pe care o ai cu tine insati. Este momentul sa inveti sa te iubesti, sa te accepti pentru ceea ce esti, sa ai incredere in tine si sa ai grija de inima ta. Incepe sa fii putin egoista, e cel mai bun lucru pe care il poti face pentru tine. Rac - Ai nevoie sa crezi cu toata inima in tine Aceasta perioada este una interesanta pentru tine deoarece iti indrepti atentia asupra planurilor profesionale; incerci sa fii atenta la drumul pe care vrei sa mergi si, in acelasi timp, faci tot posibilul sa te bucuri de calatorie. Alegi clipa de clipa sa zambesti si sa fii fericita. Citeste si: Horoscopul lunii SEPTEMBRIE: Momentul prielnic pentru luarea unor... Vizionare placuta