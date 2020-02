Primul Mercur retrograd din 2020 incepe pe 16 februarie. Viata noastra va lua o intorsatura de 180 de grade

Mercur intra in retrograd in Varsator in 16 februarie si iese din retrograd pe 9 martie, in zodia Pesti.

Aceasta perioada va fi una cu multe evenimente neasteptate, stari emotionale dificile si actiuni nepotrivite pentru fiecare dintre noi. Citeste si: Cele mai norocoase semne zodiacale ale lunii februarie 2020 Iata ce ne-au rezervat astrele in functie de zodie: Berbec - Incepi sa iti acorzi mai multa atentie In urmatoarea perioada faci tot posibilul sa te pui pe primul loc. Esti intr-o conexiune destul de intensa cu tine insati si incepi sa iti acorzi mai multa atentie. Ai incredere in ce iti dicteaza intuitia si iei decizii bazate pe ceea ce simti. Taur - Ai parte de o perioada agitata Pentru tine urmatoarea perioada va fi una destul de agitata, insa interesanta din toate punctele de vedere. Pe plan profesional apar cateva schimbari indraznete de care te ocupi cu zambetul pe buze. In ceea ce priveste viata sentimentala este posibil sa faci pasul cel mare cu partenerul de cuplu. Gemeni - Asculta-ti inima Esti foarte usor de influentat in aceasta perioada; astrele te sfatuiesc sa incerci sa faci un pas in spate si sa nu te mai lasi ghidata de ce iti spun oamenii din jurul tau; in schimb, asculta-ti inima. Pana la urma tu stii cel mai bine de ce ai nevoie pentru a fi cu adevarat fericita. Rac - Indrazneste sa crezi in tine Este o perioada mai aglomerata si mai dificila pentru tine, insa ai demonstrat de atatea ori ca nimic nu te doboara; gaseste putere in sufletul tau pentru a te ridica de la pamant si a merge mai departe. Invata din greseli si continua-ti drumul pe care l-ai ales in viata. Citeste si: Astrologie: Semnele zodiacale si felul in care acestea gestioneaza... Vizionare placuta