Afla ce ti-au pregatit astrele pentru a doua saptamana a lunii februarie si de ce are nevoie sufletul tau in functie de zodia in care te-ai nascut.

Cum va fi următoarea perioadă pentru tine și de ce ai nevoie de la astre îți spunem în cele ce urmează. Spune-mi ce zodie ești ca să îți spun de ce ai nevoie în această săptămână. Cuvintele cheie pentru saptamana 10-16 februarie: iertare, motivatie, spiritualitate, putere sufleteasca. Cele mai bune zile: miercuri, duminica. Iata de ce are nevoie fiecare semn zodiacal in saptamana 10-16 februarie: Berbec - Ai nevoie sa iti pui sentimentele pe primul plan In aceasta saptamana astrele iti recomanda sa te concentrezi asupra vietii personale. Este momentul sa iti pui sentimentele pe primul plan, sa iti asculti inima si sa alegi cu sufletul. Incearca sa iti dai seama de ce ai nevoie in relatia de iubire pentru a fi cu adevarat fericita. Taur - Ai nevoie sa mai lupti putin Nu te da batuta pe ultima suta de metri, esti mai aproape decat crezi de momentul culminant. Ai incredere in tine si mai lupta putin. Vei vedea ca in scurt timp va iesi si soarele pe strada ta si toate beneficiile muncii tale iti vor face viata mai frumoasa. Gemeni - Ai nevoie sa traiesti in prezent Nu te mai concentra asupra lucrurilor care s-au intamplat. Invata sa traiesti in momentul prezent pentru ca AICI si ACUM este viata ta. Ingroapa trecutul si fii recunoscatoare pentru toate lectiile interesante pe care le-ai invatat. Este timpul sa mergi mai departe. Rac - Ai nevoie sa alegi cu inima Aceasta saptamana este una incarcata de emotii si suspans pentru tine. Nu uita ca schimbarile pe care le faci acum vor aduce lucruri interesante in viata ta si, cel mai important, te vor scoate din zona de confort. Alege cu inima, tu stii cel mai bine ce iti trebuie.