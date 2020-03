Nu, vitamina C nu te scapă de Coronavirus

Cel mai eficient mod de a evita virusul rămâne în continuare să ne spălăm pe mâini, să nu ne atingem ochii, nasul sau gura și să păstrăm distanța față de oricine prezintă simptome.

Vitamina C este un remediu obișnuit pe care unii îl iau pentru a îi ajuta în lupta împotriva răcelii și a gripei. Deși ne ajută să ne menținem o funcție imunitară bună, există puține dovezi că vitamina Cpoate preveni sau reduce substanțial oricare dintre aceste boli.

Însă, recent a apărut pe internet zvonul cum că o mega doză de vitamina C poate vindeca COVID-19, virusul despre care vorbește toată lumea.

Întrebarea este: Vitamina C poate vindeca coronavirusul?

Având în vedere că Coronavirus aparține aceleiași familii de viruși - precum răceala și gripa obișnuită - este puțîn probabil că administrarea de vitamina C să vindece o infecție cu COVID-19.

Folosirea vitaminei C pentru tratarea răcelii comune a fost o idee popularizată de chimistul Linus Pauling, câștigător al premiului Nobel, și a fost promovată de industria suplimentelor alimentare. Din păcate, încă de la afirmația lui Pauling (făcută în anii '70) nu există prea multe dovezi care să o susțină.

Știința nutriției s-a născut odată cu descoperirea vitaminelor și a devenit de atunci o industrie competitivă, nereglementată, adesea cu un fapt științific care concurează împotriva celor care răspândesc dezinformarea și caută să profite de anumite situații. Iar noul focar de coronavirus este cel mai recent exemplu.

Toate aceste articole înșelătoare s-au răspândit rapid în ultimele zile.

Deși vitamina C nu are proprietăți miraculoase de vindecare a bolilor, unele cercetări au arătat că poate ajuta sistemul imunitar să combată bacteriile și virusurile. Rolul său în protejarea infecțiilor virale a fost arătat într-o recenzie recentă care a constatat că celulele imune au nevoie de vitamina C pentru a produce proteine care activează sistemul imunitar în întregul corp împotriva atacurilor virusurilor.

Acestea fiind spuse, ne putem lua din dieta alimentară nivelurile suficiente de vitamina C care să ne mențină sistemul imunitar funcțional. Vitamina C se găsește în cantități mari în multe fructe și legume, inclusiv portocale, broccoli și cartofi.

Deși vitamina C are un efect foarte scăzut asupra răcelii comune, este puțin probabil ca administrarea unor cantități mari de suplimente cu vitamina C să vindece o infecție cu COVID-19 sau să aibă vreun efect mare.

Cel mai eficient mod de a evita virusul rămâne în continuare să ne spălăm pe mâini, să nu ne atingem ochii, nasul sau gura și să păstrăm distanța față de oricine prezintă simptome.

Alte sfaturi pe care ar fi bine să le luăm în considerare potrivit Ministerului Sănătății:

Spălați-vă mâinile de multe ori;

Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecțîi respiratorii acute;

Nu vă atingeți ochii , nasul și gura cu mâinile;

Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți;

Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât în cazul în care vă prescrie medicul;

Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;

Utilizați masca de protecție doar în cazul în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave;

Produsele ”MADE în CHINA” sau pachetele primite din China nu sunt periculoase;

Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele în carantină din Europa de cel puțin 14 zile;

Animalele de companie nu transmit coronavirus.

