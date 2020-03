De ce este atat de greu sa traim in izolare?

Inchipuie-ti ca toata viata ta, de-acum inainte, va continua exact asa cum e.

Ai aceeasi munca, mergi in aceleasi vacante de pana acum, cu acelasi om si aceiasi copii, iei cina cu aceiasi prieteni si adormi in aceleasi brate. Vei vrea sa te trezesti in aceeasi casa a aceleiasi persoane care esti astazi? Daca te bucuri de vizualizarea aceasta, daca inima iti salta, esti imunizat impotriva oricarui virus si, mai ales, a lipsei de viata si de entuziasm.

Asa ca vei avea resursele necesare sa depasesti situatia dificila in care ne aflam cu totii – autoizolarea. Altora, insa, din teama, frica de singuratate sau starea de confuzie ca nu pot sa mai faca toate lucrurile cu care erau obisnuiti, nu le va fi tocmai usor sa isi pastreze o stare de bine, de liniste, de echilibru.

foto main: Tartila, Shutterstock