Carantina COVID-19 iti poate distruge relatia: Cum sa o salvezi

In aceasta perioada de autoizolare si de distantare sociala, tranzitia la un contact permanent, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, fara pauze, poate fi dificila. Ce-i de facut pentru a-ti salva relatia?

Sa stai in casa e un pret mic pe care trebuie sa-l platesti in perioada pandemiei de COVID-19. Dar orice ai face, nu este mereu ceva placut. Poate fi plictisitor, enervant, te poti confrunta cu singuratatea si cu anxietatea, iar daca esti blocata la domiciliu cu un partener romantic, situatia se poate agrava. In orasul Xi’an, din China, de exemplu, de la mijlocul lunii ianuarie, cand au fost dispuse masurile de carantina, s-a inregistrat un numar fara precedent de divorturi pe 1 martie, cand biroul Starii Civile s-a redeschis, relateaza publicatia Global Times.

Daca ne gandim bine, este logic, scrie Refinery 29. Multi oameni petrec cu partenerii lor doar cateva ore, noaptea, si in weekenduri.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto main: 4 PM production, Shutterstock