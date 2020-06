12 secrete ale psihicului uman. Te vor ajuta sa iei decizii bune

Stiai ca... Creierul nostru s-a adaptat la emoji si percepe o fata zambitoare pe ecran ca pe un zambet real.

Majoritatea problemelor in viata apar din doua motive: ori actionezi fara sa gandesti, ori gandesti fara sa actionezi vreodata. La fel, schimbarea din fiecare din noi intervine atunci cand am invatat indeajuns de mult incat sa o dorim cu ardoare sau am suferit destul incat sa avem nevoie de ea.

Creierul nostru inca este un maestru absolut al secretelor, insa cateva dintre ele au iesit la iveala pentru a ne face viata mai usoara. Deja dezvolt o pasiune in a le colectiona – ma fac sa ma simt mai bine cu privire la ceea ce simt, iar asta nu e putin lucru, asa ca sper sa te ajute si pe tine.

Asadar, stiai ca…

Studiile confirma ca unii oameni se nasc cu o inclinatie naturala pentru matematica, pe cand altii sunt genetic predispusi la pesimism – stiam eu!

foto main: Arelix, Shutterstock