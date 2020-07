3 preparate pe care poti sa le gatesti cu o singura conserva de naut: Aperitiv, fel principal si desert!

Ai o conserva cu naut si crezi ca o poti transforma doar intr-o portie mare de hummus?

Nautul este un aliment complex, plin de nutrienti esentiali, proteine si vitamine. Este un element must have in dieta, mai ales daca esti vegetariana sau vegana. Nu numai ca este satios, dar te ajuta sa ai o alimentatie echilibrata si sanatoasa.

Contrar opiniilor majoritatii, nautul nu poate fi consumat doar sub forma de hummus simplu, cu crackersi si betisoare din legume. Exista zeci de variante in care il poti gati si sute de retete cu naut pe care le poti incerca.

Iata 3 retete cu naut pe care le poti gati dintr-o singura conserva!

1. Hummus aromat cu pesto

Hummusul clasic este pasta rezultata din naut, tahini (pasta de susan), zeama de lamaie si ulei de masline. Este o reteta clasica, echilibrata si absolut divina! Totusi, nu trebuie sa ramai intotdeuna la varianta standard, caci variatiile te pot uimi in cel mai bun sens.

