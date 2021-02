Supa cu paste, noul tau pranz preferat in sezonul rece: Se prepara intr-o singura oala si dureaza 30 de minute

Ce obtii atunci cand combini o supa fierbinte si hranitoare cu o portie delicioasa de paste aromate?

Raspunsul este… o supa cu paste! Si nu orice supa, ci una care iti va aduce aminte de Italia cu fiecare lingura, in timp ce te va incalzi din interior si te va face sa uiti de frigul de afara.

Supa de mai jos poate fi preparata atat in timpul saptamanii, pentru a avea mereu la indemana un pranz satios si plin de nutrienti, dar si in weekend, pentru a-ti rasfata prietenele sau familia.

In plus, este o reteta foarte versatila, careia ii poti aduce mici modificari si imbunatatiri, in functie de ingredientele tale preferate si de gustul final pe care vrei sa il obtii.

foto main pixabay