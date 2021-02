Trucul simplu care face ceaiul verde si mai sanatos (dovedit de un nutritionist)

Cand vine vorba despre alimente care sustin longevitatea, ceaiul de plante ocupa cu siguranta un loc pe lista.

Deanna Minich, un nutritionist functional care studiaza pigmentii din plante, este de acord: „Daca luam in considerare oamenii din diverse culturi care traiesc cel mai mult, observam ca ei beau o varietate de ceaiuri pe tot parcursul zilei”, spune ea pentru MindBodyGreen.com. Ceaiul verde primeste o mare medalie in toata povestea asta, deoarece contine catechina EGCG, care are multe beneficii antiinflamatorii.

Cu toate acestea, spune Minich, exista o modalitate prin care poti creste si mai mult beneficiile, imbunatatind catechinele si crescand doza de antioxidanti. Cea mai buna parte e ca acest truc e simplu si accesibil, si probabil deja il pui in practica.

foto main pixabay