Pune pe foaie gandurile negative pe care le ai, s-ar putea sa fie una dintre cele mai terapeutice decizii din viata ta

Oricat de greu ne-ar fi sa credem, gesturile mici rezolva problemele mari.

Au trecut deja cativa ani de cand scriu si ma documentez in domeniul sanatatii mintale, ceea ce poate fi tradus si prin zeci de discutii cu terapeuti, psihologi, consilieri si alte cateva zeci de carti pe teme de interes ale oamenilor, dintotdeauna. Am descoperit diferite viziuni asupra situatiilor dificile sau atipice si, contrar asteptarilor mele marete, am gasit solutii in materializarea unor sfaturi incredibil de simple, cum ar fi pastrarea unui jurnal al gandurilor tale negative.

Expertii mi-au recomandat aceasta practica atunci cand cautam raspunsuri privind echilibrul emotional, gestionarea anxietatii, self-awareness si chiar afectiuni psihice ceva mai grave, cum ar fi depresia. Mai mult, chiar eu, in adolescenta, cand incercam sa gestionez pierderea mult prea devreme a mamei mele — fara sa imi spuna nimeni pe atunci —, am luat un pix si o foaie si am inceput sa scriu ce simteam si ce gandeam cu speranta intuitiva ca acest gest ma va ajuta sa merg mai departe fara sa disper.

