Mantra care îți va curăța sufletul de tot răul în luna mai în funcție de zodia în care te-ai născut

Eliberează-te de tot ce te ține de trecut. Îndepărtează din sufletul tău emoțiile urâte și încarcă-ți inima cu iubire divină.

Spune-mi ce zodie ești pentu a îți spune care este mantra de care ai nevoie pentru a îți curăța sufletul de tot răul în următoarea perioadă:

Berbec

Îmi las destinul pe mâinile Universului. Nu mai lupt cu morile de vânt. Fac un pas în spate și îi permit divinității să preia controlul. Ce este sortit să fie al meu, va fi oricum, oricând.

Taur

Călătoria mea în viață nu este o cursă, nu este un maraton, nu este drum plin de obstacole. Călătoria mea prin viață este o plimbare minunată, în care există iubire, răbdare și dorința de a învață, de a descoperi, de a trăi cu adevărat.

Gemeni

Sufletul meu este pregătit. Îmi eliberez inima de toate amintirile dureroase, dărâm toate zidurile pe care le-am construit în jurul meu și alung toate obstacolele care blochează drumul fericirii către mine. Trăiesc în momentul prezent și accept dragostea adevărată.

Rac

Învăț să las durerea în spate. Pentru tot ceea ce am pierdut, am câștigat altceva. Apreciez ce am astăzi. Viața nu trebuie să fie perfectă pentru a fi minunată.

Leu

Sunt una cu Universul. Mă eliberez de durere, accept și sunt recunoscătoare pentru iubirea care există în viața mea. Îmbrățișez dragostea pe care o simte sufletul meu.

Fecioară

Chiar dacă nu pot controla tot ceea ce mi se întâmplă, îmi pot controla atitudinea cu privire la ceea ce se întâmplă. Aleg să învăț lecțiile, să elimin durerea și să fiu recunoscătoare pentru fiecare lucru mărunt care îmi pun zâmbetul pe buze.