Trucuri simple care te ajuta sa stai mai putin pe scaun in timpul zilei

Statul prelungit pe scaun in timpul zilei are numeroase efecte negative asupra sanatatii.

Este un factor de risc pentru diferite afectiuni, inclusiv cancer, boli cardiovasculare sau obezitate. In cadrul unui studiu recent, publicat in Sport Sciences for Health, cercetatorii au descoperit ca statul prelungit pe scaun poate avea efecte negative si asupra starii mintale, pe langa efectele negative asupra sanatatii organismului.

Petrecem ore in sir stand pe scaun la birou si apoi ne relaxam pe canapea, in fata televizorului. Aceasta perioada prelungita de stat jos este deosebit de nociva asupra organismului, insa exista mici trucuri pentru a reduce timpul petrecut stand jos. Descopera cateva trucuri care te vor ajuta sa stai mai putin pe scaun si sa combati efectele negative ale sedentarismului.

Plimba-te dupa ce mananci. Acest obicei te ajuta sa mentii stabil nivelul zaharului din sange, ceea ce la randul sau mentine echilibrul hormonal, combate starea de somnolenta, sustine metabolismul si ajuta digestia.

foto main pixabay

