Adauga-le in lista ta de cumparaturi: 9 alimente care te ajuta sa reduci amprenta de carbon si sa traiesti sustenabil

Impactul alegerilor de zi cu zi asupra mediului a devenit un punct cheie in discutiile privind durabilitatea si salvarea planetei. Iar unele dintre cele mai importante alegeri, cu consecinte majore, sunt cele alimentare — pe care le faci cel mai des si cel mai constant.

Stiind ce, unde si cum este produsa mancarea pe care o consumi poate contribui la o diferenta majora in ceea ce priveste eforturile generale de incetinire a schimbarilor climatice. Pentru ca marile schimbari s-au realizat dintotdeauna cu pasi marunti si, mai intai, cu eforturi individuale. Credinta ca „totul porneste de la tine din curte”, oricat de facil poate suna in raport cu o planeta mereu in schimbare, chiar poate contribui la imbunatatirea unui intreg sistem.

Cele mai recente studii realizate in cadrul Universitatii Oxford au reconfirmat ca producerea mancarii joaca un rol esential in ceea ce priveste emisiile gazelor cu efect de sera, cu consecinte ecologice de anvergura.

De la modificarea ecosistemelor naturale la biodiversitate, la diminuarea rezistentei ecologice, toate etapele dintr-un lant de aprovizionare (procesare, transport, distributie, ambalare, vanzarea propriu-zisa) emit gaze cu efect de sera care accelereaza schimbarile climatice si, implicit, incalzirea globala.

