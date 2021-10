La ce trebuie să renunți în săptămâna 4-10 octombrie ca să atragi fericirea

Horoscop săptămânal pentru perioada 4-10 octombrie. Află la ce trebuie să renunți pentru a atrage fericirea în viața ta în funcție de semnul zodiacal în care te-ai născut.

Spune-mi ce zodie ești pentru a îți spune la ce trebuie să renunți în această săptămână pentru a atrage fericirea în viața ta.

Horoscop Berbec

Trebuie sa renunti la frica

De ce iti este frica? Sa nu dai gres? Daca ramai unde esti acum nu vei trai viata pe care Dumnezeu o are pregatita pentru tine. Asadar, draga mea, iesi din zona de confort pentru ca acolo este viata ta. Nu iti fie teama de ce urmeaza sa se intample, nu iti fie teama de necunoscut... Universul este alaturi de tine.

Horoscop Taur

Trebuie sa renunti sa iti faci planuri pe termen lung

Horoscop Gemeni

Pierzi atat de mult timp incerci sa iti planifici viata si uiti ce este cel mai important. Totul se intampla acum, in momentul prezent. Nu te mai concentra pe viitor, pe ce ti se va intampla peste ani si ani. Traieste aici si acum.

Trebuie sa renunti la toate acele lucruri care nu iti mai servesc

Te-ai aglomerat singura si simti ca nu mai poti respira. In aceasta saptamana incearca sa scapi de toata aglomeratia care nu iti permite sa fii fericita si linistita - si nu face ordine doar in jurul tau, ci si in sufletul tau.

Horoscop Rac

Trebuie sa renunti la incertitudini

Sunt atat de multe incertitudini care te tin in loc si nu iti permit sa fii tu insati, sa mergi mai departe, sa traiesti cu adevarat. Scapa de toate gandurile dificile, de toate intrebarile fara raspunsi si invata sa ai incredere in tine.

Vizionare placuta