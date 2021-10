La ce trebuie să renunți în săptămâna 1-7 noiembrie ca să atragi fericirea

Horoscop săptămânal pentru perioada 1-7 noiembrie. Află la ce trebuie să renunți pentru a atrage fericirea în viața ta în funcție de semnul zodiacal în care te-ai născut.

Spune-mi ce zodie esti pentru a iti spune la ce trebuie sa renunti in prima saptamana din luna noiembrie.

Horoscop Berbec

Trebuie sa renunti sa mai faci compromisuri in anumite relatii

Ai iertat de prea multe ori si nimic nu s-a schimbat. Incearca sa faci un pas in spate si sa analizezi situatia in care te afli. Insa foloseste-te de gandirea obiectiva pentru a intelege mai bine ce se intampla. Poate ca este momentul sa faci cateva schimbari importante in anumite relatii.

Horoscop Taur

Trebuie sa renunti sa mai incerci sa deschizi usi ce nu iti sunt destinate

Horoscop Gemeni

De ceva timp tot incerci sa deschizi cateva usi pe care Universul vrea sa le tina inchise pentru tine. Nu crezi ca este un motiv pentru care nu s-au deschis in tot acest timp, chiar daca tu ai insistat mereu? Spune "Stop" si mergi mai departe cu viata ta. Si nu uita ca destinul tau este mai frumos decat crezi tu ca este.

Trebuie sa renunti la vechea iubire

Nu te mai intoarce acolo unde inima ta a suferit cel mai tare. Nu mai gasesti nimic in afara de durere si suferinta. Permite-i sufletului tau sa se vindece astfel incat sa poti merge mai departe cu viata ta. Concentreaza-te pe momentul prezent, traieste acum si bucura-te de lucrurile marunte care iti pun zambetul pe buze.

Horoscop Rac

Trebuie sa renunti la incapatanare

In ultima perioada ai facut cam tot ce ti-ai dorit, insa nu stii daca acesta este drumul potrivit pentru tine in viata. Iata ca astrele iti deschid putin ochii si te fac sa vezi realitatea. In aceasta saptamana este momentul sa renunti la incapatanare si sa inveti sa faci compromisuri in toate aspectele importante ale vietii tale.

