Evenimentele astrologice din noiembrie deschid un nou portal energetic plin de magie de care putem profita cu totii

Noiembrie este o luna cu adevarat speciala deoarece aduce vibratia numarului 11, un numar maestru, cu o energie magica, divina, plina de spiritualitate. Noile cicluri generate de catre Univers vor deschide un nou portal conectandu-ne la dragoste, la compasiune, la adevar si la emotii.

Cand vom iesi din zona de confort si vom depasi slabiciunea fizica, mentala, emotionala si chiar spirituala, ne vom indrepta automant catre fericirea adevarata si ne vom reaminti scopul nostru sacru.

Iată care sunt cele mai importante evenimente astrologice din noiembrie 2021:

4 noiembrie: Luna Noua in Scorpion

Este timpul sa restabilim relatia cu Universul. Luna Noua apare atunci cand Soarele este in stransa legatura cu Luna, declansand un ciclu lunar nou. Luna Noua din noiembrie se intampla in Scorpion, un semn de apa pasional, plin de intensitate emotionala, de iubire, de putere, de sexualitate si intotdeauna dornic de transformare.

In aceasta perioada avem ocazia sa pretuim mai mult ce avem, sa onoram viata noastra, sa iubim cine suntem si sa respectam planurile pe care divinitatea le are pentru noi. Luna Noua va fi in stransa legatura cu Marte, iar aceasta conexiune ne va ajuta sa fim mai increzatori, mai indrazneti, mai puternici ca niciodata.

foto Julia Ardaran, Shutterstock

5 noiembrie: Venus intra in Capricorn si Mercur intra in Scorpion

Este timpul pentru angajamente puternice ale inimii. Venus, planeta-zeita a artei, a frumusetii, a iubirii, a relatiilor se muta in ambitiosul Capricorn. In aceasta perioada vom fi foarte hotarati in ce ne dorim, inteaga atentie fiind redirectionata catre chestiuni serioase legate de finanate, de dragoste, de relatii si de modul in care luam decizii.

Mercur intra in Scorpion pentru o transformare incredibila. Energia din aceasta perioada ne determina sa ne adancim perceptiile si sa ne exploram umbrele mintii astfel incat sa intelegem mai bine care este scopul nostru in aceasta lume.

11 noiembrie: Se activeaza portalul 11:11

Pe data de 11 noiembrie se activeaza portalul puternic 11:11, permitandu-ne sa ne conectam cu sinele nostru superior. Aceasta usa incredibila este poarta care ne va permite sa trecem in taramul spiritelor, al magiei si al cunoasterii de sine. Universul ne spune sa ne asteptam la claritate, la o constientizare psihica sporita si la descarcari spirituale si emotionale.

