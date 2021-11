Este ca si cum Universul deschide o noua fereastra intre lumea noastra si lumea nevazuta doar pentru un pic astfel incat sa putem auzi putin mai clar dorintele inimii noastre.

Luna are o putere magica care readuce linistea pe pamant si guverneaza pacea. Luna Noua de pe 4 noiembrie este o superluna, ceea ce inseamna ca este mai aproape de pamant decat o luna obisnuita, asa ca exercita si mai multa putere si influenta.

Fiind o luna ce rasare in zodia Scorpionului, accentul va fi pus pe toate lucrurile secrete, ascunse, intunecate, neasteptate, puternice.

Scorpionul este, de asemenea, asociat cu misterul si magia, iar Luna Noua in aceasta perioada simbolizeaza sfarsitul iernii si inceputul zilelor frumoase si colorate ale primaverii in emisfera sudica, in timp ce noi, in emisfera nordica, ne pregatim de zile tot mai reci si mai scurte si de nopti tot mai lungi si mai intunecate.

Luna Noua in Scorpion de pe 4 noiembrie ajuta Universul sa deschida o fereastra intre trecut, prezent si viitor

Marea teama a Lunii Noi de pe 4 noiembrie este despre imbratisarea momentelor noastre intunecate sau ascunse, despre infruntarea partilor din noi pe care preferam sa le tinem sub secret si evolutia la nivelul urmator... in felul in care o omida devine un fluture minunat, cu aripi viu colorate, mari si puternice.

Este timpul sa vedem urmatoarele zile precum o faza de reorganizare a vietii noastre in care avem sansa sa ne conectam mai mult cu spiritualitatea si cu noi insine. Invatam arta recunostintei, invatam sa apreciem ce avem, invatam sa ne bucuram de lucruri marunte si invatam sa fim fericiti in momentul prezent.

Vizionare placuta