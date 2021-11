De ce iti este tot timpul foame inainte de culcare si ce ar trebui sa faci

In general, nutritionistii recomanda sa evitam mesele la ore tarzii, inainte de culcare. Acest obicei are efecte negative asupra sanatatii si predispune la acumularea kilogramelor in plus.

Dureaza intre doua si patru ore ca stomacul sa digere alimentele si sa se goleasca, inainte ca procesul de digestie sa se continue in intestine. Daca stomacul tau lucreaza din greu pentru a digera, vei simti un disconfort atunci cand te intinzi in pat. De asemenea, poti sa te confrunti cu reflux gastric sau alte probleme digestive daca mananci inainte de culcare. Acestea te vor face sa te trezesti mai des in timpul noptii si te impiedica sa ai un somn bun. Tocmai de aceea medicii nutritionisti recomanda sa mananci cu cel putin doua ore inainte de culcare pentru o digestie optima si un somn odihnitor. Pe de alta parte, somnul va fi afectat si daca te culci infometata. In cazul in care ti se intampla des sa iti fie foame chiar inainte de culcare, este posibil ca unele greseli de alimentatie din timpul zilei sa fie cauza.

