Beneficiile turmericului pentru par: 5 puteri incredibile ale superalimentului

Turmericul are o multime de beneficii pentru intreg organismul. Stiai, insa, ca iti poate transforma si parul?

De cele mai multe ori, se vorbeste despre turmeric prin prisma proprietatilor sale antiinflamatoare. Poate ca si tu adaugi turmeric in curry, in sosuri sau in latte-uri functionale si deserturi vegane, dar nu te gandesti nicio clipa ca acest condiment minunat te poate ajuta sa ai si un par mai frumos si mai sanatos.

Care sunt beneficiile turmericului pentru par? Beneficiile turmericului pentru par sunt uriase, chiar daca sunt mai putin cunoscute. Printre principalele super puteri ale condimentului se numara eliminarea matretii si diminuarea caderii firelor. Iata cum functioneaza!

Caderea parului este mereu cauzata, printre altele, de prezenta inflamatiei in organism – fie sub forma de stres, fie sub forma altor afectiuni subtile, de care nu esti constienta intotdeauna.

foto main Photoongraphy, Shutterstock

