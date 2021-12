Rezolutia sufletului tau pentru anul 2022 in functie de zodia in care te-ai nascut

Afla care este rezolutia sufletului tau pentru 2022 in functie de zodia in care te-ai nascut:

In cazul in care nu esti sigura de ce iti doresti de la urmatorul an sau te-ai cam saturat sa faci rezolutii de care nici nu mai tii cont peste cateva zile sau pe care le uiti pentru ca, de fapt, nu sunt facute cu sufletul, iti venim noi in ajutor. Avem cate o rezolutie simpla, insa extrem de puternica, pentru fiecare zodie.

Horoscop Berbec

Promit sa cred in mine. Promit sa am incredere in intuitia mea. Sufletul meu stie cel mai bine de ce are nevoie pentru a fi fericit. In urmatorul an voi alege sa ma las condusa de inima mea minunata.

Horoscop Taur

Renunt la teama. Renunt la griji. Dau drumul aripilor mele si invat sa zbor. Nu imi mai este frica de nimic. In 2022 promit sa lupt pentru ce imi doresc, sa imi asumi riscuri si sa muncesc pentru a imi vedea visurile implinite.

Horoscop Gemeni

Invat arta recunostintei. Sunt acolo unde trebuie sa fiu. Viata mea este minunata. Totul merge bine acum si intotdeauna. Invat sa fiu recunoscatoare pentru toate lucrurile minunate care mi s-au intamplat, mi se intampla si mi se vor intampla in acest nou an.

Horoscop Rac

Invat sa ma pun pe primul loc. Sa fiu atenta la nevoile mele. In 2022 aleg sa nu ma mai concentrez pe viata altor persoane si sa imi indrept atentia asupra propriei vieti. Aleg sa fiu fericita cu adevarat.

