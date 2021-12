5 alimente despre care nu stiai ca pot creste speranta de viata, recomandate de un expert in longevitate

In materie de longevitate, specialistii pomenesc constant despre proprietatile pozitive ale unor alimente. Exista, insa, si altele despre care se vorbeste mai putin.

Dan Buettner, fondatorul platformei online Blue Zones, prezinta cinci alimente subestimate, iar cel putin unul dintre acestea te va surprinde. Fiecare dintre ele are, insa, in spate argumente stiintifice, subliniaza Mind Body Green.

Painea cu maia

„Painea cu maia este bogata nu doar in drojdie, ci si in lactobacili, iar in procesul de productie cea mai mare parte a glutenului este neutralizata”, explica Buettner. Studiile arata ca acest proces poate ajuta digestia – unele persoane cu sensibilitate la gluten se pot impaca mai bine cu o felie de paine cu maia, intrucat fermentarea conduce la reducerea substantiala a glutenului.

„Nu stim exact de ce, dar cand iei o masa vegetariana cu paine cu maia, indexul glicemic al acelei mese scade”, arata expertul, adaugand ca zaharurile din acele alimente sunt absorbite mai incet, iar corpul le poate folosi ca energie, in loc sa le stocheze in organism.

