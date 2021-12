3 obiceiuri sanatoase in perioada sarbatorilor. Alunga tensiunea si iti dau o stare buna

De multe ori, perioada sarbatorilor poate aduce stres si obiceiuri preluate in mod automat, care te epuizeaza si te lasa mai obosita decat inainte de Craciun.

Fiecare dintre noi a „mostenit” un set de traditii in jurul conceptului de sarbatori. Avem impresia ca trebuie neaparat sa mergem in vizita la aceleasi rude in fiecare an, sa ciocnim un pahar si sa ne „supunem” unor obiceiuri vechi ce nu pot fi incalcate. La final, ne simtim obosite, fara pic de energie. Apoi, ne intrebam cand a trecut Craciunul, caci parca nici macar nu am avut timp sa simtim magia specifica perioadei. Cu toate acestea, aceste obiceiuri pot fi modificate sau chiar inlocuite complet, pentru a se potrivi valorilor tale din prezent si stilului tau de viata actual. Iata cum!

Iata 3 idei de obiceiuri noi de sarbatori, care incurajeaza sanatatea mintala si viata sanatoasa!

Un prim lucru pe care il poti face pentru a avea sarbatori mai linistite este sa inveti sa refuzi invitatiile care iti creeaza disconfort psihic sau emotional.

foto main unsplash

