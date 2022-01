3 obiceiuri zilnice care iti saboteaza sanatatea mintala. Cum sa-ti recuperezi linistea

Mereu in cautare de noi moduri de a ne sprijini echilibrul mental, trebuie sa avem grija ca unele obiceiuri sa nu ne saboteze efortul. Suna simplu, dar efectul acestora asupra starii emotionale poate fi profund.

Mentinerea sanatatii mentale nu este un proces simplu, cu rezultat garantat. Din acest motiv, medicul Robin Berzin, fondatorul clinicii Parsley Health si autoarea volumului „State Change”, spune ca este important sa urmaresti obiceiurile marunte si uneori inconstiente pe care le repetam in fiecare zi. Cu timpul, acestea se acumuleaza si ne pot afecta starea de spirit.

„Ne facem singuri un deserviciu daca ne gandim la ce mancam in fiecare zi, cata miscare facem in fiecare zi si cum interactionam cu tehnologia in fiecare zi ca mod de viata”, a spus experta intr-un episod al podcast-ului gazduit de Mind Body Green. Robin Berzin a vorbit despre cele trei obiceiuri care ne saboteaza in secret sanatatea mentala.

Prea multa tehnologie. Inclusiv noaptea. Expunerea nocturna la lumina albastra are potentialul de a ne sabota somnul, afectand starea de spirit.

