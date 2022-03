9 solutii ca sa nu mai arunci mancare (in timp ce consumi alimente de calitate)

A venit vremea sa ne facem ordine in ganduri, in telefon, in dulap, dar si in frigider. Si este nevoie sa intelegem ca mancarea multa nu o sa ne faca mai fericiti, ba chiar o sa ne intristeze atunci cand vom fi nevoiti sa o aruncam.

„Cum sa nu mai irosim mancarea” este un subiect cu multe intrebari, dileme si batai de cap. Ne dorim sa reusim asta si nu neaparat pentru ca vrem sa economisim bani (desi este un prim motiv important), ci pentru simplu fapt ca ni se indoaie inima cand ajungem sa aruncam la gunoi alimente pe care nici macar nu le-am desfacut din ambalaj. Sau fructe si legume care ne plac atat de mult si pe care acum suntem nevoiti sa le punem in cosul de gunoi pentru ca le-a trecut vremea. Ca in cazul oricarui subiect atent investigat, iata ce spun specialistii ca trebuie sa facem pentru a nu mai face risipa de mancare: Cumpara legume si fructe congelate. Cu produsele congelate nu trebuie sa iti faci griji ca ceva putrezeste in camara. Fructele si legumele congelate pot fi la fel de hranitoare ca si alimentele proaspete, dar daca nu te conving pachetele care se vand in magazine, poti chiar tu sa tai fructele si legume si sa le pui la congelat. Citeste continuarea pe andreearaicu.ro foto main pixabay Vizionare placuta Kudika

15 Martie 2022 Echipa Kudika