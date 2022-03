Postul intermitent este recomandat pentru longevitate si silueta, dar i se potriveste oricui?

Cine ar fi crezut ca postul o sa devina la un moment dat o forma de dieta? Cine s-ar fi gandit ca o persoana care a refuzat o viata sa tina post, o va face acum pentru ca asta ii cere medicul nutritionist?

Dar asta nu mai conteaza acum. Important este ca postul intermitent nu mai este o noutate, se practica si aduce multe beneficii, dar si riscuri atunci cand te regasesti in situatiile de pe lista cu contraindicatii. Apropo, stiai ca primul om care a tinut post a fost Hipocrat, supranumit “parintele medicinei”, care a apelat la aceasta metoda pentru a trata boli?

Prin urmare, postul se tine din trei motive: postul crestin (abtinerea de la anumite alimente si de la bauturi alcoolice, dar si de la ganduri negative, pofte, patimi si fapte rele), pentru pastrarea sanatatii si pentru a pierde kilograme (dieta).

Postul intermitent – dieta. In comparatie cu celelalte diete, postul intermitent nu impune numeroase restrictii alimentare. In schimb, are o regula clara: limitarea numarului de ore in care poti consuma alimentele dorite. Asta inseamna ca poti ajunge sa nu mananci 12-16 ore din zi sau chiar o zi intreaga. Deci da, postul intermitent nu este pentru toata lumea.

foto main pixabay

