8 obiceiuri zilnice de mindfulness care te vor ajuta sa te bucuri mai mult de viata ta, asa cum e

Nu uita sa te pui mereu pe primul loc, sa nu iti neglijezi inima si mintea, asa cum nu vrei sa iti neglijezi nici sanatatea organismului.

Ai un job care te solicita prea mult si sunt zile din saptamana cand chiar nu ai timp sa faci nici macar o baie relaxanta? Depinde de tine cum iti gestionezi sarcinile astfel incat sa ai timp si pentru tine.

La un moment dat, am facut terapie cu un psiholog in varsta de 82 de ani si ma tot plangeam la el ca-mi trece timpul prea rapid. „Timpul trece la fel pentru toti”, mi-a spus el, explicandu-mi ca tine doar de mine felul in care imi gestionez sarcinile zilnice astfel incat sa fiu multumita. De atunci nu m-am mai plans si am cautat cele mai bune metode de echilibrare. Iata o serie de obiceiuri mindfulness pe care le potipractica zilnic.

Incepe dimineata cu… o pauza! Dimineata este momentul ideal pentru a exersa mindfulness-ul. Ziua abia incepe, este frumoasa si linistita si s-ar putea chiar sa fie singurul moment pe care ti-l poti dedica. Asadar, in loc sa te grabesti sa te dai jos din pat si sa incepi rutina de dimineata, acorda-ti cateva minute pentru lenevit. Ramai in pat, fii recunoscatoare pentru orice inceput de zi si savureaza prezentul.

