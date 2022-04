Psihologii dezvaluie 3 moduri prin care iti poti da seama ca stresul pune stapanire pe tine

Exista o multime de simptome ca suntem presati de stres pe care noi nu le bagam in seama. Este esential sa invatam care sunt semnele ascunse ale stresului astfel incat sa ne putem ajuta atunci cand trebuie.

Stresul a devenit o problema comuna in societatea de astazi. Toata lumea are o multime de responsabilitati cu care trebuie sa se confrunte zi de zi si timp prea putin pentru a se relaxa. Din cauza acestei lipse de timp, oamenii tind sa isi ascunda problemele sub covor, sa se prefaca ca nu au nimic, sa continue sa isi vada de viata lor, asteptandu-se ca totul sa se rezolve de la sine.

Insa aceasta nu este o solutie de durata. Psihologii ne sfatuiesc sa ne luam putin timp, sa ne analizam viata si sa intelegem ce se intampla cu noi. In cazul in care exista prea mult stres in prezentul nostru, trebuie sa invatam sa il gestionam intr-un mod sanatos si corespunzator.

Exista o multime de simptome ca suntem presati de stres pe care noi nu le bagam in seama. Este esential sa invatam care sunt semnele ascunse ale stresului astfel incat sa ne putem ajuta atunci cand trebuie.

3 Semne ale stresului pe care majoritatea oamenilor le ascund: Le regasesti la tine sau la cei din jurul tau?

1. Alimentatia se schimba

In momentul in care esti stresat, este posibil sa ti se schimbe apetitul. Cortizolul, in cantitati mari, te poate determina sa ai pofta de alimente pline de zahar, de sare sau de grasimi.

Cum stresul declanseaza raspunsul de lupta sau de fuga, creierul incepe sa isi doreasca sa iti alimenteze corpul cat mai mult si mai des cu putinta. Nu doar ca poftesti aceste alimente bogate in calorii atunci cand esti stresata, ci ajungi sa mananci si o cantitate mai mare decat ai manca de obicei.

Chiar daca reactia biologica in fata stresului este de a manca cat mai mult, unii oameni sunt atat de prinsi in problemele lor incat uita sa mai manance. Semnele foamei inca exista, insa acesta este mai mult un raspuns psihologic al creierului - te concentrezi atat de mult pe stres incat uiti sa iti asculti corpul si sa ii oferi ce are nevoie.

2. Programul de somn este dat peste cap

Stresul cronic are un efect vizibil asupra sistemului nervos, mentinandu-l in alerta o perioada lunga de timp. Fiind atenta tot timpul, uiti notiunea somnului.

Cum se manifesta aceste situatii? Fie uiti sa adormi sau adormi foarte tarziu, dormi in reprize, te trezesti foarte devreme. Calitatea somnului este complet perturbata.

Daca esti intr-o situatie foarte dificila, este posibil sa devii si mai stresata pentru ca nu poti dormi si sa te trezesti singura intr-un cerc vicios din care nu mai poti dormi.

Insa nu toti oamenii dorm mai putin. Unii oameni reactioneaza diferit la stres si ajung sa doarma mai mult decat de obicei. Stresul este legat adesea de depresie, care poate duce la oboseala excesiva. Simti ca ai energie pentru a te ridica din pat si vrei sa dormi non stop. Mai mult, chiar daca dormi suficient tot obosita te trezesti.

3. Stresul iti afecteaza memoria

Stresul ar trebui sa te ajute sa te concentrezi atunci cand te afli in situatii dificile. Insa de foarte multe ori nu reuseste sa faca asta (exemplu: momentele in care exista prea mult stres instalat de prea mult timp in viata ta - in aceasta situatie nu mai vorbim despre un stres pozitiv, care te poate ajuta, ci despre unul negativ).

Atunci cand esti stresata pe o perioada mai lunga de timp, iti este greu sa inveti lucruri noi, ai tendinta de a trece peste detalii importante sau nu reusesti sa iti amintesti lucruri serioase despre un eveniment.

In cazul in care regasesti aceste semne la tine sau la persoanele dragi, trage un semnal de alarma si fa ceva pentru a te/ii ajuta.

foto main luboffke, Shutterstock

Vizionare placuta