Ce sa introduci in dieta daca vrei sa-ti intaresti sistemul imunitar si sanatatea inimii

Fibrele alimentare fac parte din din categoria carbohidratilor si contribuie, printre multe altele, la atingerea sau mentinerea unei greutati corporale ideale.

Studiile arata ca o dieta bogata in fibre intareste sistemul imunitar, are grija de sanatatea inimii, vine in ajutorul problemelor gastrointestinale si imbunatateste aspectul pielii.

Fibrele alimentare se impart in doua categorii: fibre solubile – ofera senzatia de satietate dupa mese si te ajuta sa tii sub control cantitatea de mancare pe care o consumi; fibre insolubile – se gasesc in fructe, cereale integrale, legume si seminte, ajutand la buna functionare a tractului digestiv. Desi se gasesc atat de usor si sunt, practic, la indemana oricui, putin sunt cei care se asigura ca isi consuma zilnic portia de fibre. Daca vrei sa aduci un aport important sanatatii tale, iata cum introduci mai multe fibre in dieta ta:

Mananca fasole. Fasolea este unul dintre cele mai simple alimente bogate in fibre. Pentru micul dejun, paseaza cateva boabe de fasole si intinde-le pe o felie de paine prajita alaturi de omleta (sa ne amintim ca micul dejun englezesc contine, obligatoriu, fasole – nu degeaba!).

Citeste continuarea pe andreearaicu.ro

foto main pixabay

Vizionare placuta