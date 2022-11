3 trucuri care te ajuta sa adormi chiar si atunci cand esti stresata – de la un expert in neurostiinta

Incapacitatea de a adormi este in sine o sursa de stres, pentru ca in noaptea urmatoare mergi la culcare cu teama ca scenariul s-ar putea repeta. Stresul este inevitabil, dar nu trebuie sa-l iei cu tine atunci cand mergi la culcare.

Am experimentat asta de nenumarate ori: stau intinsa in pat si ma straduiesc sa adorm, dar gandurile ma coplesesc si imi fac inima sa bata mai tare. Pur si simplu nu reusesc sa-mi linistesc mintea dupa o zi grea sau stresanta, asa ca adorm abia spre dimineata. Oricat as incerca sa alung din minte derularea la nesfarsit a situatiilor de peste zi, nu pot iesi din acest cerc vicios, ba chiar devin din ce in ce mai agitata, pentru ca acum ma ingrijoreaza si faptul ca nu pot sa adorm.

Incapacitatea de a adormi este in sine o sursa de stres, pentru ca in noaptea urmatoare mergi la culcare cu teama ca scenariul s-ar putea repeta. Din fericire, Dave Rabin, cofondatorul Apollo Neuro si expert in neurostiinta, a impartasit 3 trucuri vitale pe platforma MindBodyGreen. Stresul este inevitabil, dar nu trebuie sa-l iei cu tine atunci cand mergi la culcare, e de parere Rabin.

1. Exercitii de respiratie

„Tehnica mea preferata este relativ simpla. Respira asa cum respiri atunci cand dormi”, spune Rabin. Inspira si expira incet si lung. „Inspira timp de cinci secunde, tine o secunda, apoi expira cinci sau sase secunde. Continua sa faci asta si incearca sa-ti umpli plamanii cat poti de adanc si sa-i golesti cat de mult poti la fiecare expiratie.”

