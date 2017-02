Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului " I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want. " Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de [ ]

Shake-urile si smothie-urile sunt sinonime cu pierderea in greutate. Linia dintre o masa lichida sanatoasa si desert este insa extrem de fina. Iata cele mai des intalnite 5 mituri despre acestea lichide.

Cele mai cunoscute 5 mituri despre smoothie

Foto: Luna Vandoorne, Shutterstock

1. Mesele lichide contin mai putine calorii decat cele solide

Este surprinzator de usor sa mananci "prea mult" atunci cand mancarea este lichida. E greu sa mananci sase banane o data insa aceeasi cantitate de fructe rezulta intr-o cantitate mica de smoothie. In loc sa arunci ingredientele intr-un blender la nimereala, masoara ingredientele in prealabil, in conformitate cu ceea ce ai manca la o masa normala. De exemplu, in loc sa folosesti o cana de lapte, foloseste doar jumatate si restul apa. Nu vei simti o diferenta de gust insa va diminua aportul de calorii.

2. Ele sunt mai bune pentru tine

Acreditarile de sanatate ale meselor lichide variaza de la super-sanatoase la putin mai bine decat un burger. Fara arome adaugate, smoothie-urile pot fi destul de lipsite de gust, asa ca de multe ori se adauga miere sau unt de arahide. In timp ce o cantitate mica este in regula, insa mai mult transforma o masa sanatoasa intr-o bomba calorica.

3. Ofera o senzatie de satietate mai indelungata

Satietatea este determinata in primul rand de efectul unei mese asupra zaharului din sange si a golirii gastrice. In general, proteina este cel mai satios macro-nutrient in timp ce grasimea incetineste golirea gastrica, prelungind satietatea. O bautura lipsita de proteine, fibre si grasimi nu va domoli senzatia de foame. Pentru asta incearca unt de arahide, un ou sau o pudra proteica de calitate.