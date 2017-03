Cu toate ca s-a format parerea generala ca moderatia si diversitatea in preparatele pe care le consumi au ca rezultat o silueta frumoasa si o starea generala sanatoasa, noile cercetari realizate de specialistii de la Universitatea din Texas arata ca lucrurile nu stau chiar asa. Oamenii cu o alimentatie cat mai diversa au tendinta de a consuma mai multe produse nesanatoase care dauneaza metabolismului si cresc circumferinta taliei.

Unele alimente ne pot surprinde in mod placut cand vine vorba despre nutrienti si beneficii. Cauta-le, deci, pe acelea capabile sa iti ofere energia necesara sa te desfasori o zi intreaga la potential maxim, dar care au un continut caloric redus. Iata cateva alimente asupra carora ar trebui sa te opresti daca te preocupa sanatatea ta si modul in care te simti in corpul tau:

1. Semintele de chia

Provenind din mayana antica, cuvantul „chia” inseamna „putere”. Iar semintele de chia fac exact ceea ce promite etimologia - ofera corpului un volum consistent de nutrienti, avand in acelasi timp foarte putine calorii. Ele dau energie organismului pentru o perioada indelungata si intaresc sistemul imunitar. Dar acestea sunt doar cateva dintre beneficiile acestor seminte minune. Afla din articolul scris de specialistii de pe republicabio.ro care sunt toate beneficiile semintelor de chia, precum si cele mai simple retete in care le poti integra.

2. Alimentele verzi

Nu mai este un secret ca majoritatea alimentelor verzi sunt benefice pentru corpul tau. Consuma cu incredere la orice masa spanac, broccoli sau varza de bruxelles. Sunt bogate in nutrienti, vitamine si antioxidanti, dar au foarte putine calorii, fiind perfecte daca simti nevoia unei mase sau doua in plus.

3. Rodiile

Un alt aliment pe care il poti adauga linistita la orice masa este rodia; are efecte benefice in cazul problemelor digestive, afectiunilor inimii, intareste dantura si oasele. Mai mult, consumul ceaiului din frunze de rodii si al sucului de rodii ajuta la calmarea stomacului si reglarea colesterolului.

Daca ai avut o zi obositoare, poti incerca o salata cu rodii; aceasta iti ofera un boost energetic natural si inlatura senzatia de slabiciune a organismului.

4. Cartofii

O leguma foarte rar asociata cu mancarea sanatoasa, cartoful poate fi si el benfic organismului datorita cantitatii mari de potasiu ce regleaza tensiunea arteriala. De asemenea, cartoful este bogat in vitamina C, calciu si fier, ceea ce il face eligibil si in a avea grija de pielea ta.

Atunci cand ii fierbi, cartofii produc o cantitate mare de amidon rezistent la digestie care are o multitudine de efecte benefice precum imbunatatirea sensibilitatii la insulina, scaderea nivelului glicemiei sau accelerarea digestiei. Ai mare grija, insa, cum ii consumi. Noi iti recomandam sa ii alaturi unei salate verzi.

5. Somonul

Daca iti place sa fii atenta la ceea ce mananci, dar iubesti in acelasi timp preparatele din carne, somonul poate fi solutia ideala. Nu numai ca este extrem de gustos si satios, dar ofera organismului proteine de o calitate mai buna decat cele din carnea de porc sau chiar de pui. In plus, somonul este o sursa importanta de omega 3; aceasta te ajuta sa te concentrezi mai bine, iti intareste oasele, ba chiar iti influenteaza in mod pozitiv psihicul, fiind adesea folosit pentru tratarea depresiei.

6. Scortisoara

Scortisoara este cea mai buna sursa de antioxidanti, arata studiile, ajutand la refacerea celulelor corpului. Mai mult, acest mic condiment are proprietati anti inflamatorii, tinand in acelasi timp sub control nivelul zaharului din sange. Asa ca nu uita sa adaugi mereu putina scortisoara cu orice prilej culinar - in cafea, ceai, orez cu lapte, smoothie, macerarea carnii.

7. Nuca de cocos

Bogata in fibre, nutrienti, vitamine si minerale, nuca de cocos nu ar trebui trecuta cu vederea de pe lista celor mai sanatoase alimente. Cocosul este un bun remediu daca ai dificultati de concentrare si te ajuta sa ai o forma fizica mai buna, oferind un boost de energie. In plus, este printre cele mai eficiente ingrediente cu proprietati antibacteriene si antivirale naturale, reducand riscurile de infectii si fortificand sistemul imunitar.

Produsele din cocos au si ele un efect pozitiv asupra corpului tau. De pilda, uleiul de cocos poate fi folosit cu usurinta in locul lotiunilor si cremelor sintetice. Acesta mentine elasticitatea pielei, ajuta la prevenirea ridurilor si inlatura petele de pe piele mai bine ca orice produs promovat de companiile de cosmetica.

Nu e greu sa te mentii sanatoasa cu aceste ajutoare delicioase, care iti pot satisface orice pofta culinara si iti ofera energia sa infrunti si cea mai obositoare zi. Bucura-te de ele la micul dejun, pranz si cina, dar si la gustarea dintre mese!

Foto: Shutterstock; RossHelen, Ekaterina Kondratova, SunCity