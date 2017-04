Informatii oferite de Dr. Elena Tanase, medic specialist Medicina Interna, masterand in Tehnici de Nutritie, Medicover.

Cum sa tinem post in mod sanatos, echilibrat?

Pentru ca si in perioada postului sa avem un aport nutritional echilibrat trebuie sa tinem seama de o serie de reguli.

In primul rand trebuie sa fim atenti la aportul de proteine, carnea, ouale si lactatele fiind sursele cele mai generoase de proteine de buna calitate. Cu toate acestea, si in lumea vegetala gasim surse bune de proteine, respectiv in leguminoase (mazare, fasole, linte, naut, soia), in nucifere sau seminte/ samburi. Ca atare, zilnic, ideal la fiecare masa, ar trebui sa existe in farfurie un reprezentant al leguminoaselor sau/ si al nuciferelor/ semintelor/ samburilor. De mentionat ca si produsele cerealiere, desi sunt in principal sursa de glucide, au un aport semnificativ de proteina. Se combina optim cu leguminoasele pentru ca isi completeaza reciproc aminoacizii lipsa (orez cu linte, humus cu paine, fasole batuta cu paine).

Recomand evitarea pe cat posibil a produselor de post din comert. Daca se citeste eticheta se observa (cu putine exceptii) o lista mult prea lunga a ingredientelor componente. Incercati sa gatiti in casa diverse preparate. Sunt disponibile o varietate de retete vegane din care ne putem inspira, astfel incat sa exista o varietate suficienta.

Nu folositi margarina nici in preparate, nici ca atare pe paine. Puteti folosi ulei in produsele de patiserie si unt de arahide pentru tartinele de paine.

In rest, se mentin regulile unei alimentatii sanatoase: nu se mananca excesiv, nu se mananca intre mese, respectiv in afara senzatiei de foame. Daca exista preocuparea ca fiecare masa sa includa toti nutrientii, respectiv proteine, glucide, grasime, nu va exista senzatia permanenta de foame, respectiv nevoia de a manca mai des. In schimb, daca masa va fi predominant glucidica, asa cum se intampla deseori, senzatia de foame poate aparea relativ curand dupa masa si creste astfel si riscul sa apara ingrasarea.

Tin sa subliniez ca la omul sanatos, perioada de post religios care este de maximum sapte saptamani nu atrage carente majore. In practica, ne intalnim frecvent cu aceasta teama.

Te-ai hotarat sa devii vegetarian. Cum adopti acest tip de nutritie in mod sanatos? Ce inseamna dieta vegetariana sanatoasa, echilibrata?

Dieta vegetariana presupune si aport de oua/ lactate. Practic, doar aportul de carne este suprimat si se supune regulilor generale de alimentatie sanatoasa.

Dieta vegana, care inseamna aport exclusiv de vegetale, se bazeaza pe principiile enuntate la perioada postului. Insa adoptarea pe termen lung a acestui mod de a manca presupune un efort de informare corecta, adica obligatoriu discutia cu un nutritionist, pentru a evita aparitia unor probleme de sanatate, secundare unor carente care se pot instala dupa un timp.

Pe baza informatiilor stiintifice disponibile pana in acest moment, probabil cel mai corect mod de a manca este bazat pe varietate si moderatie. Daca o persoana decide sa adopte veganismul, indiferent de ceea ce il motiveaza, trebuie sa discute mai intai cu un nutritionist.