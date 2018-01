Desi atunci cand vine vorba de cereale de cele mai multe ori gandul ne duce la grau si la porumb, exista, din fericire, si variante cu mult mai sanatoase si mai gustoase decat acestea. Avand extraordinare calitati nutritionale si chiar curative, ovazul castiga pe zi ce trece o popularitate pe deplin meritata, existand o rapida tendinta de inlocuire a cerealelor mai populare, dar, totodata, mai sarace in nutrienti si mai daunatoare sanatatii. Pentru ca despre ovaz se pot spune extrem de multe lucruri bune, ne-a fost destul de greu sa alegem doar cateva beneficii, care ni s-au parut mai importante si mai interesante dintre toate. Iata, asadar, care sunt cele 10 lucruri care fac din ovaz una dintre cele mai sanatoase cereale:

1. Ovazul este foarte bogat din punct de vedere nutritional. Astfel, acesta reprezinta o buna sursa de carbohidrati “buni”, complecsi, continand, de asemenea, cantitati insemnate de proteine, grasimi si fibre. In plus, ovazul contine minerale (mangan, fosfor, magneziu, cupru, fier, zinc) si vitamine (B1, B5, B9). Ovazul are un continut nutritiv echilibrat prin continutul sau foarte apropiat de proportiile ideale dintre macronutrienti (70% carbohidrati, 15% proteine si 15% grasimi), 100 de grame de produs avand 389 de calorii. In consecinta, ovazul este considerat a fi unul dintre alimentele cele mai dense in nutrienti, fiind, conform multor specialisti in nutritie, alegerea ideala pentru un mic dejun sanatos.

2. Ovazul contine beta-glucan, un tip de fibra solubila in apa care are o serie de efecte foarte benefice asupra organismului. Astfel, aceasta substanta conduce la reducerea nivelului de colesterol “rau” (LDL) si a celui total, la aparitia senzatiei de satietate, la reducerea nivelului de zahar din sange si la stimularea inmultirii de bacterii sanatoase in tractul digestiv. Studiile au demonstat ca beta-glucanul are si rol in stimularea sistemului imunitar.

3. Ovazul este bogat in antioxidanti, acesta continand si avenanthramide, o substanta care se gaseste aproape exclusiv in aceasta cereala si care are rolul de a determina producerea oxidului nitric, consecinta fiind reducerea tensiunii arteriale si dilatarea vaselor de sange (imbunatatirea circulatiei sangvine).

4. Ovazul te poate ajuta sa scapi de kilogramele in plus, datorita beta-glucanului care confera o stare pronuntata de satietate si, in plus, stimuleaza si producerea hormonului satietatii (peptide YY), care, conform cercetarilor, determina scaderea consumului caloric si poate preveni riscul de obezitate.

5. Ovazul iti protejeaza aparatul cardiovascular. Conform unui studiu realizat in Danemarca pe 50.000 de subiecti cu varste cuprinse intre 50 si 64 de ani, consumul de ovaz a fost asociat cu scaderea semnificativa a riscului de infarct miocardic. Acest efect se datoreaza continutului ridicat de fibre solubile, dar si altor substante aflate in compozitia ovazului.

6. Ovazul nu contine gluten, acest lucru facand din acesta alegerea perfecta pentru persoanele care sufera de boala celiaca, de alergie la gluten sau care, pur si simplu, au constatat ca se simt mult mai bine urmand o dieta fara gluten. Recomandam, insa, in special bolnavilor de celiachie sa aleaga cu grija produsele pe baza de ovaz deoarece exista riscul contaminarii cu gluten a acestora, atat in locul in care sunt cultivate, cat si mai tarziu, in timpul procesului de prelucrare.

7. Ovazul scade riscul imbolnavirii de cancer colorectal, iar acest lucru se intampla datorita continutului ridicat de fibre din aceasta cereala. In acest sens, studiile arata ca pentru fiecare 10 grame de fibre consumate in fiecare zi se diminueaza cu 10% posibilitatea imbolnavirii de cancer colorectal.

8. Ovazul imbunatateste digestia si previne constipatia, cauza fiind, de asemenea, fibrele aflate in proportie mare in acesta.

9. Ovazul confera organismului energia de care acesta are nevoie pe tot parcursul zilei. Dupa cum precizam la inceputul articolului, 70% din continutul nutritional al ovazului este reprezentat de carbohidratii complecsi, de foarte buna calitate, necesari organismului pentru hranirea celulara.

10. Ovazul imbunatateste aspectul si starea de sanatate a pielii si a parului. Astfel, compusii din acesta au ca efect curatarea, hidratarea si conferirea unui aspect luminos tenului, fiind o alegere eficienta si in tratamentul acneei si a mancarimilor. De asemenea, ovazul trateaza matreata si caderea parului, conferind, in plus, acestuia un aspect sanatos si atractiv.

