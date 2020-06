Inteligenta culinara. Arta de a manca sanatos (si cu adevarat bine)

Peter Kaminsky, expert in arta culinara, ne destainuie cum a slabit aproape 20 de kilograme si cum si-a mentinut greutatea, iar asta preocupandu-se de mancarea buna chiar mai mult – necum mai putin!

Ideea de a ne hrani sanatos echivaleaza, pentru multi, cu supliciul unei mancari anoste, lipsite de gust, cu stradania de a numara permanent caloriile – in general, cu renuntarea la orice bucurie. Alteori, consideram sarcina de a ne gati preparate deosebite ca fiind un lux, un rasfat ce ne depaseste mijloacele financiare sau abilitatile in bucatarie.

Acum, Peter Kaminsky – care a scris carti de bucate alaturi de maestri bucatari celebri, ca Daniel Boulud, dar si de amatori intr-ale gatitului, precum legenda fotbalului american John Madden – ne demonstreaza ca oricine are putinta de a se delecta cu mancare absolut savuroasa, fara a fi strabatut de fiori reci gandindu-se la dimensiunea taliei.

Cu doar cativa ani in urma, Kaminsky se gasea in fata unei alegeri dificile: sa slabeasca – ori sa accepte consecintele stilului sau de viata? Ca scriitor culinar hedonist si cronicar de restaurant la reviste de prestigiu, si-a petrecut peste doua decenii intr-un nesfarsit festin regesc. In mod previzibil, au urmat obezitatea si iminenta unui diabet. Situatia trebuia sa se schimbe. Dar cum putea el, in ciuda chemarii irepresibile catre placerile mesei, sa manance sanatos, nerenuntand totusi la acele delicii care dau farmecul vietii?

In cartea de fata, Kaminsky ne face partasi la modul in care si-a recapatat silueta zvelta din tinerete. Incontestabil, experienta personala si profesionala ii confera autoritatea de a ne sfatui cum sa procedam in diverse imprejurari, pentru a manca intr-un mod care sa nu ne afecteze sanatatea, dar fara a sacrifica desfatarea cu mese incantatoare si fara a ne supune la penitentele impuse de o dieta alimentara stricta, prestabilita.

Din Inteligenta culinara aflam, in cativa pasi concreti, cum sa procedam in privinta meniurilor de fiecare zi: gandind inainte de a manca, alegand ingrediente de calitate, intelegand rolul jucat de arome si facand efortul de a gati. Pe de alta parte, autorul ne avertizeaza la ce trebuie sa renuntam (mai cu seama la preparatele de tip fast-food) sau la ce putem savura cu moderatie (deserturile si alcoolul).

Nu in ultimul rand, ne arata cum sa ispitim papilele gustative prin cresterea la maximum a „gustului per calorie“ – un concept ingenios, creat de el – si ne lamureste ca, daca alegem alimente de calitate, cu arome apetisante, ne vom satura cu portii mai reduse. A manca animati de placere inseamna a manca pentru o viata lunga – este crezul sau.

Dincolo de toate acestea, intamplarile inedite din peregrinarile cu tenta gastronomica ale autorului prin America zilelor noastre, scrise intr-o maniera cuceritoare, pline de un umor fin, sunt alte... delicii memorabile pe care ni le ofera Peter Kaminsky.

„A manca echilibrat nu inseamna, sub nicio forma, a face compromisuri in privinta ingredientelor fantastice si a meselor savuroase – crede Kaminsky. Iata un indrumar grozav, din care aflam cum putem obtine beneficii maxime din hrana noastra.“ - Jamie Oliver

„Daca nu vreti sa va confruntati cu epidemia de obezitate si diabet din ziua de azi, nu ratati aceasta carte. Epicurianul Peter Kaminsky a slabit creandu-si o doctrina culinara cu radacini adanci in aroma, un concept personal ce nu exclude mesele delicioase, hranitoare. O calauza antrenanta care ne arata cum hedonismul si sanatatea pot coexista intr-un mod fericit.“ - Dr. Arthur Agatston, specialist in cardiologie preventiva, creator al dietei South Beach

„Inteligenta culinara a lui Kaminsky este manualul fundamental al gurmandului. Plin de verva si spirit, abunda in sfaturi istete pentru o noua generatie de consumatori constienti. (...) Cartea va schimba pentru totdeauna viziunea noastra asupra mancarii si, fara indoiala, ne va ajuta sa o privim cu mai multa grija, crutand atat sanatatea proprie, cat si pe cea a planetei.“ - Gail Simmons expert culinar, autor de carti de bucate si personalitate media

Peter Kaminsky a scris, timp de patru ani, rubrica „Underground Gourmet“ din revista New York, iar editorialul sau din sectiunea „Outdoors“ a aparut in New York Times pe parcursul a douazeci de ani. Vechi si fidel colaborator al publicatiei lunare Food & Wine, a fost, de asemenea, redactor-sef la revista umoristica National Lampoon. Cartile sale includ Pig Perfect: Encounters with Remarkable Swine, The Moon Pulled Up an Acre of Bass, The Elements of Taste (cu Gray Kunz), Seven Fires (cu Francis Mallmann), Celebrate! (cu Sheila Lukins) si John Madden’s Ultimate Tailgating. Este creatorul si producatorul executiv al Premiului „Mark Twain“ pentru umor american, decernat de Centrul Kennedy, si al Premiului „Gershwin“ pentru melodii de succes, acordat de Biblioteca Congresului American.

Achizitioneaza cartea de pe Elefant.ro