Cand n-ai niciun dram de noroc la barbati si dragostea pare sa fuga de tine ca Necuratul de tamaie, degeaba cauti sa tii dieta, sa ai un corp impecabil, machiaj si manichiura fara cusur, sa emani cel mai fin miros de parfum si sa porti haine care intorc privirile oricui. Nici toate astea nu-ti garanteaza ca-ti vei gasi jumatatea, omul capabil sa-ti aprinda in suflet flacara iubirii si sa mentina valvataia pana la nunta de diamant. In schimb, te ajuta energia pozitiva si deschiderea sufletului fata de ce are Universul mai bun de oferit. Transforma-ti casa intr-un cuibusor prielnic iubirii trainice, conform regulilor feng-shui!

7 reguli feng shui: fii un magnet pentru iubire!

Foto: Natalia Klenova, Shutterstock

Altarul dragostei

Nu-i nevoie sa-ti umpli locuinta de inimioare de plus ori alte brizbrizuri care simbolizeaza iubirea. E suficient sa ai un coltisor dedicat romantismului pe care ti-l doresti in viata ta. Nu orice colt e la fel de benefic precum cel situat in Sud-Vestul dormitorului. Il descoperi fie folosind o busola, fie orientandu-te dupa Rasaritul si Apusul Soarelui (Estul e directia in care rasare, iar la Vest asfinteste). Daca n-ai cum fix in acel punct, atunci foloseste-te de un spatiu pe care sa-l ai in fata ochilor in momentele de relaxare si liniste, precum noptiera sau vreo masuta special amenajata in acest scop. Va fi locul in care iti poti spune rugaciunea de seara si cel in care poti vizualiza, cateva momente in fiecare zi, viata ta amoroasa implinita alaturi de barbatul pe care ti-l doresti aproape. Insa spatiul feng-shui nu face minuni de unul singur, trebuie sa fii impacata cu tine si convinsa ca vei gasi fericirea ca sa reusesti!

Turturele, porumbei, lebede

Micile statuete care infatiseaza pasarile iubirii sunt aducatoare de noroc. In simbolistica feng-shui, pe langa cele enumerate deja, ratele mandarine sunt de bun augur, deci le poti rezerva un spatiu in coltisorul magic. Daca ai cumva la geam vreun cuib de porumbei, nici nu te gandi sa-l strici. Ocroteste-i si iubirea ta va fi protejata!

De pus in rama

Sa nu cumva sa ai peisaje triste, dezolante, in tablourile de pe pereti! Sau poze inramate cu tine singura! Alege un tablou care ilustreaza doi iubiti imbratisati sau o poza cu tine si iubitul tau, daca deja esti intr-o relatie si tot ce-ti doresti e sa fiti un singur trup si suflet pentru totdeauna. Arunca pozele si darurile de la fostii parteneri sau ascunde-le bine, sa nu le vezi, mai ales daca le asociezi cu suferinta si esecul. Efect benefic au si stickerele de perete cu citate de dragoste sau alte simboluri ale iubirii. Vazandu-le in fiecare zi, te inspira catre o viata sentimentala armonioasa.

Culori de iubit cu foc

Rosu si mov sunt cele care cheama dragostea. Fie ca e vorba de culoarea lenjeriei de pat, de cea a covoarelor din incapere, a draperiilor, canapelei ori de florile pe care le asezi in glastra ori in ghiveci, la fereastra, pentru a-ti insenina ziua. Hainele sau accesoriile pe care le porti sa aiba si ele aceste culori.