La maturitate, nici un somn nu este mai linistitor si odihnitor decat cel in bratele iubitului. Acesta nu este insa singurul motiv pentru care merita sa te cuibaresti cat mai des si cat mai mult la pieptul jumatatii tale.

1. Imbunatateste legatura emotionala si afectiva

Tinutul in brate creeaza un mediu confortabil pentru comunicare - un aspect important pe care tindem sa il neglijam. Comunicarea este fundamentala pentru construirea increderii si increderea este cheia unei relatii sanatoase. Tinutul in brate este pur si simplu o modalitate de a scapa de stresul zilnic, ascunzandu-ne in bratele iubitului nostru. Ne da sansa sa ne concentram asupra tuturor senzatiilor pozitive pe care le putem experimenta impreuna. Chiar si 15 minute pe zi pot fi benefice pentru crearea unei relatii infloritoare.

via GIPHY

2. Imbunatateste viata sexuala

Cercetatorii sustin ca sarutul si tinutul in brate dupa sex sunt esentiale pentru ca partenerii sa se simta mai fericiti si mai multumiti. Acest lucru are o importanta deosebita pentru cuplurile cu copii pentru in care actul sexual nu mai este neaparat. Si nu uita - tinutul in brate poate duce la la runda a doua.

3. Indeparteaza stresul

In zilele noastre, stresul este cea mai frecventa "boala". Prin eliminarea emotiilor daunatoare, putem reduce riscul unui atac de cord. Deci, in loc sa iei un cocktail de pastile pentru a te simti mai bine, pur si simplu fa-ti timp sa sa strangi in brate persoana iubita.

4. Alunga durerea

Sa ne intoarcem in copilarie. Iti amintesti cand aveai nevoie de cineva sa te sarute si sa te imbratiseze cand te durea? Atunci credeai in puterea magica a mamei si tatalui de a-ti alina durerea cu o imbratisare. Acum credem in puterea magica a oxitocinei. Hormonul starii de bine generat in timpul imbratisarii si cuibaririi usureaza durearea sau o face sa disapara

5. Stimuleaza sistemul imunitar

Exista o legatura puternica intre creier si sistemul imunitar, prin urmare tot ceea ce este in capul nostru ne afecteaza sanatatea in mod pozitiv sau negativ. Calmul, optimismul, exprimarea sentimentelor, imbratisarea sunt modalitati bune de a stimula sistemul nostru imunitar si de a ne mentine sanatosi.

6. Ne ajuta sa adormim

Oxitocina contracareaza efectele cortizolului (hormonul de stres). Eliberat in creier in absenta stresului, "hormonul dragostei" ne ajuta sa avem un somn de calitate. Eliberarea oxitocinei in corpul nostru ne face sa ne simtim mai linistiti, linistiti si iubitori, ceea ce provoaca somnolenta.