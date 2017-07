Nu stiu ce ai facut tu de pe 4 iulie. Eu am fost la cea mai frumoasa si emotionanta nunta din viata mea. Si chiar daca nu am prins buchetul, fericirea mirilor Mireille si Scott Hartsfield, frumosi si indragostiti pana peste urechi, familia lor atat de unita si plimbarea in elicopter deasupra celebrului Strip Boulevard din Las Vegas au compensat din plin.

Nu putine sunt cuplurile care aleg sa se casatoreasca in Las Vegas (aviz amatoarelor - certificatul de casatorie obtinut aici nu este suficient pentru ca mireasa care provine dintr-o alta tara sa devina cetatean american) insa nu multi sunt cei care se incumeta sa o faca la inaltime, in elicopter asa cum au facut prietenii mei. Ba chiar mai mult, sa isi ia intreaga familia cu ei. Probabil ca doar o astfel de aventura putea incununa povestea de iubire dintre cei doi. Mireille (Mire cum o alinta familia si prietenii) si Scott s-au cunoscut in urma cu 16 ani in Long Beach, California, acolo unde ambii aveau biroul.

"M-a invitat la intalnire abia in 2010," povesteste Mire zambind in timp ce mama ei, Patty Crocoran, ii face coafura de mireasa. Este ora 16 a zilei de 4 iulie iar pregatirile pentru momentul special, programat la 8 seara, au inceput. De acum si pana atunci cei doi miri nu se vor vedea. Fiecare se pregateste intr-o incapere separata. Scott nici macar nu stie cum arata rochia logodnicei sale. Mire continua povestea. "Timp de doua saptamani la rand a aparut la usa mea si m-a rugat sa il ajut cu ceva. A treia oara, mi-a dat intalnire. Nu mi-a venit sa cred. Evident ca am acceptat."

Soarele dogoreste prin fereastra uriasa a camerei de la etajul 19 al unuia dintre cele mai elegante si mai cautate hoteluri din Las Vegas, The Venetian. Are mii de camere si toate sunt ocupate. Insa probabil ca cea in care ne aflam este printre cele mai frumoase. Decorata ca pentru o mireasa de Julie, Griffan si Lilly, sora si, respectiv, nepoatele lui Mire.

Aflu continuarea povestii de iubire intr-una dintre cele doua limuzine care duce nuntasii catre aeroport. Intr-una se urca doamnele si domnisoarele, in cealalta, domnii. O insotesc pe Mire din camera pana la limuzina. Pretutindeni, capetele se intorc dupa ea si aud exclamatii de uimire. Emotiile cresc.

"Gata, nu mai am de ales. Nu pot sari din elicopter. Macar daca mi-as fi luat la mine o parasuta," glumeste mireasa. Drumul pana la aerorport, acolo unde ne asteapta elicopterele este aglomerat. Ne da insa timp sa aflam cum a fost ceruta de sotie, in timpul unei croaziere in Alaska, si ne da motive sa zambim.

"M-a cerut de sotie in balconul camerei mamei lui de pe vas. Imi amintesc fiecare detaliu. Era 8.30 seara, vantul adia usor iar peisajul era minunat. Si alti membri ai familiei lui erau acolo. A inceput sa imi vorbeasca. Mi-a spus toate acele lucruri pe care o femeie viseaza sa le auda. Apoi a pus un genunchi la pamant si mi-a pus inelul pe inelarul de la mana dreapta in loc de stanga. Inima mi-a batut sa imi sparga pieptul in tot timpul asta. Pe tot parcursul croazierei m-a tachinat cu casatoria. Dar nu am crezut pana cand nu m-a cerut."

Atunci cand ajungem la McCarran Airport din Las Vegas, domnii sunt deja acolo, intr-o incapere speciala rezervata cuplurilor care se casatoresc. Doar tatal miresei se afla la intrare, pentru a o conduce. Fiecare dintre noi este cantarit pentru a stii cum sa ne repartizeze in cele trei elicoptere ale companiei Sundance Helicopters rezervate pentru noi.