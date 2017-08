Foto: Prochkailo, Shutterstock

Studiile arata ca banii sunt principala cauza de nemultumire in casnicii. Desi dragostea nu trece prin protofel, o discutie sincera legata de finante inainte de a va hotari sa faceti pasul cel mare poate salva lacrimi, nopti nedormite si relatia voastra in sine. Intr-o casnicie fericita finantele sunt in ordine. Iata cele cinci lucruri esentiale pe care trebuie sa le discuti cu iubitul tau.

1. Cat putem cheltui separat inainte de a ne anunta unul pe celalalt?

Chiar daca fiecare dintre voi are un job si un cont bancar separat, este o idee buna sa va asigurati ca stabiliti reguli atunci cand vine vorba de achizitii mari. O multime de oameni casatoriti se lupta cu ideea ca trebuie sa se consulte cu partenerul inainte de a cheltui o suma mare de bani. Insa ”la bine si la rau” include si partea financiara. Este mai bine sa previi decat sa repari.

2. Cum vom face fata costurilor statutului de parinte?

Acest lucru nu inseamna doar vorbi despre ingrijirea copilului si concediul de maternitate extins, dar si de accesul la o gradinita privata, cursuri de diverse feluri, studii in strainatate sau costul aparatului dentar. In functie de modul in care ati fost crescuti, puteti avea asteptari foarte diferite in privinta obligatiilor pe care un parinte le are fata de copil. Discutand despre acestea in avans va va ajuta sa preveniti eventualele conflicte sau discutii in contradictoriu ulterioare.