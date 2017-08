Foto: Fona, Shutterstock

Am auzit recent o poveste despre un cuplu casatorit ani buni si divortat tot de atat timp. Cu toate acestea, nici unul dintre ei nu reusise sa isi reconstruiasca viata alaturi de alt partener, in ciuda unor relatii sporadice si de scurta durata. Atunci cand privesti in permanenta spre trecut, pierzi oportunitatile prezentului.

A incheia o relatie - fie ca este vorba de cuplu sau de casatorie, nu inseamna doar sa nu mai traiesti sub acelasi acoperis cu aceeasi persoana. Ci inseamna sa tai si puntile energetice. Asa cum stii deja, totul in Univers, inclusiv noi, este energie.Iar oamenii vor simti acest lucru. Cu totii suntem dotati cu aceste "antene" extraordinare capabile sa perceapa mai mult decat simturile fizice.

Drept dovada, barbatul si femeia din poveste, care au continuat sa frecventeze aceleasi cercuri si dupa divort, erau perceputi de ceilalti ca fiind sot si sotie. Nu era vorba neaparat doar de cei care ii cunosteau dar si de persoane care ii vedeau pentru prima data. Desi nu mai locuiau sub acelasi acoperis si nu mai intretineau raporturi sexuale, viata le era atat de plina de celalalt incat nu mai ramanea loc pentru o alta persoana. Fara sa isi dea seama, cei doi - de altfel absolut convinsi ca nu ar mai putea forma un cuplu, isi blocau unul celuilalt oportunitatea de a intalni o persoana cu adevarat potrivita. Desi am auzit des ca nu exista oameni perfecti, cred ca exista omul perfect pentru noi si pentru momentul in care ne aflam in evolutia noastra sufleteasca si spirituala.