sursa foto: Facebook

Pe Gabriela Saulea am cunoscut-o intr-o dupa-amiaza de august, la un tea talk, intr-o ceainarie cocheta din Cotroceni. Nu mi-ar fi trecut prin cap ca acea femeie stralucitoare a fost la un moment dat pusa la pamant de un divort. S-a ridicat, s-a reinventat si a hotarat sa ajute si alte femei sa regaseasca speranta si vindecarea prin intermediul programului ”Divorce Journey.” Am stat de vorba cu Gabriela despre despartire, vindecare si bucuria noilor inceputuri.

Care mai este perceptia asupra divortului in Romania anului 2017? Cum difera de la barbati la femei?

Ca sa vorbim despre perceptie putem pleca de la date concrete…rata divortului a crescut in Romania dupa Revolutie, ajungand practic sa se dubleze intr-o singura generatie.

Unii pot considera acest fenomen un dezastru, eu cred ca e un semn de normalitate. Sa fim realisti si sa vedem cate relatii disfunctionale, cate depresii sau chiar vieti in teroare s-au derulat in anii comunisti, cand societatea nu te lasa sa divorţezi.

Astazi avem aceasta libertate si multi o folosesc cand lucrurile nu mai merg. Vechea garda se plange ca se face abuz de divort in zilele noastre, ca lumea nu mai e dispusa la compromisuri, ca lucrurile vor duce la pierzanie.

Tinerii pe de alta parte incep sa-si puna intrebari la necesitatea acestei instituţii şi la momentul potrivit pentru a-si asuma aceasta responsabilitate.

Femeile sunt mai sensibile la fericirea conjugala si mai deschise spre schimbare cand lucrurile devin nesatisfacatoare din punct de vedere emoţional.

Barbatii casatoriti sunt mai reticenti in a desface o casatorie daca motivele nu sunt suficient de puternice. In schimb sunt mai deschisi in a gasi alternative extraconjugale pentru a-si asigura nevoia de aventura, in masura in care pot sa mentina si siguranta caminului nealterata.

Divortul este incheierea unei etape din viata unui cuplu. Ca orice lucru in lumea asta si o relatie se naste, creste si apoi moare. La unii mai devreme, la altii mai tarziu. Cei care se lauda cu casatorii de peste 50 de ani si fac din asta un titlu de glorie, de multe ori vorbesc despre o relatie moarta şi mumificata, nu despre ceva viu şi frumos.

Divortul poate sa apara firesc sau poate sa apara din greseala, din lipsa de educatie sau din lipsa de investitie. In orice caz, un divort este incheierea unui contract intre doi parteneri care decid ca drumul lor impreuna nu mai face sens.

Crezi ca am putea inlocui acest cuvant cu un altul. Si daca da, cu care?

Eu cred ca nu semantica este cea mai mare problema, ci perceptia asupra acestui fenomen. In Romania inca ne confruntam cu gura lumii, e principalul motiv de depresie dupa divort.

Atunci cand vom considera ca decizia de a ne casatori sau a desface o casatorie ne apartine in egala masura, cand vom intelege ca fericirea prsonala este singura obligatie sociala prin care putem contribui la cresterea vibratiei de grup, atunci cuvantul divort va fi la fel de acceptat ca oricare altul.

Ce putem face pentru a trece cu bine peste un divort?

In primul rand sa iesim din zona de confort, sa incercam sa identificam care ne sunt temerile care ne tin blocati intr-un loc in care nu mai gasim satisfactie, iar daca nu stim cum sa facem asta singuri, sa apelam la specialist.

Pentru mine coaching-ul a fost de o mare importanta, impreuna cu trainingurile de dezvoltare personala si cartile pe care le-am studiat in ultimii ani.