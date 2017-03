Daca se apropie week-endul si nu ai nici un plan pentru ca nu te-a sunat nimeni sa iti propuna o activitate, daca te uiti pe lista de apeluri si, in afara de mama, nu vezi decat contacte de la serviciu, poate ca este momentul sa iti pui cateva intrebari. Pentru ca nici macar Bridget Jones nu dorea sa isi petreaca ziua de nastere de una singura. Oamenii sunt capabili sa simta dincolo de cuvinte, au nevoie sa se simta pretuiti si conectati la cei din jur. Iata sapte atitudini care ii pun pe fuga.

7 atitudini care dauneaza in relatia cu ceilalti

1. Incercarea de a- i domina pe ceilalti

Este bine sa fii un lider. Capacitatea de a tine lucrurile sub control este o calitate pe care nu multi oameni o poseda. Dar este important sa stii ce anume sa tii sub control. Sa iti impui vointa poate fi neplacut pentru prietenii tai. Asadar, fii atenta. Nu tuturor oamenilor le place sa li se spuna ce au de facut.

2. Tendinta de a-i judeca pe cei din jur

Oamenii se comporta diferit, in functie de circumstante si de cei din jur. Iata motivul pentru care sa judeci oamenii nu este o idee buna. O persoana iti arata doar atat cat doreste atunci cand comunica cu tine. Iar tu nu stii cum se simte sau sau ce se intampla in viata lor in acel moment.

3. O atitudine negativa

Oamenii sunt in mod natural buni si atrasi de ceea ce este pozitiv in viata. Nimic suprinzator, asadar, ca fug de persoanee care se plang tot timpul si sunt negativiste.

4. Prea mult timp petrecut in realitatea virtuala

Una dintre cele mai bune definitii ale generatiei noastre este "generatia cu capetele plecate". Ai trait, probabil, situatia in care te afli in oras la o masa cu mai multi oameni si cu totii sunt absorbiti de telefon. Din ce in ce mai multe persoane au tendinta de a duce o viata complet diferita pe retelele sociale, si de a proiecta o imagine total diferita de realitate. Atunci cand iesi in oras cu prietenii, cel mai important element nu este parola de la WI-FI, ci faptul ca ei sunt acolo, langa tine.