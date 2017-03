Sa meditezi e la moda. Daca esti hipster, millennial sau faci parte din generatia Y, esti practic obligat sa meditezi. Sau macar sa afirmi ca o faci.

Va puteti imagina ca mare mi-a fost mirarea cand am prins-o pe mamaie meditand. Tocmai ma pregateam sa imortalizez momentul pentru posteritate (si pentru Instagram), cand a deschis ochii si mi-a soptit senina: Imi linisteam putin gandurile.

Ihi. Deci asa ii zici tu. Si m-a lovit: Toti meditam. Nu e o chestie la moda, e de cand lumea. Doar ca ii zicem altfel. Nu e nevoie sa fii budist-hipster-new-age-guru ca sa o faci.

De ce avem nevoie sa meditam?

Un prim motiv, pe langa povestea cu viata agitata pe care o stiti si nu o mai repet, este tehnologia. Ne petrecem ore in sir cu nasul in monitor/tableta/telefon/televizor. Daca inainte ne mai clateam gandurile macar in drum spre casa, in autobuz, acum butonam ceva device care ne provoaca mintea sa proceseze in continuare ca o moara stricata.

Sunt voci (printre care si a mea) care spun ca Facebook e forma lor de relaxare, dar adevarul este ca un feed care iti ruleaza 3 barfe la scroll si 5 tipuri diferite de informatii intr-un singur ecran este un soi de semimaraton pentru sinapsele tale.

Al doilea motiv este ca, la fel ca orice alt procesor de informatie, uneori riscam sa ne supraincarcam cu date. Si avem nevoie de un restart. Somnul este forma naturala de restart a creierului nostru si ar trebui sa fie suficient. Doar ca eu nu cunosc pe nimeni care sa doarma in general suficient si bine. Din pacate, regula este “prea putin, prea agitat” iar portiile zdravene de somn odihnitor vin ca o exceptie. Asa ca trebuie sa completam prin meditatie, intocmai cum ne completam uneori dieta cu vitamine.

Cum se mediteaza?

Sunt multe metode de a medita, dar toate converg catre acelasi principiu: lasa-ti mintea sa se linisteasca singura, da-i timp, intocmai cum ii oferi timp corpului sa se linisteasca dupa ce ai alergat.

La inceput, gandurile vin gramada, ca o avalansa, cu atat mai multe cu cat tu iti impui sa nu te gandesti la nimic. Iti amintesti de deadline-ul de ieri, de cearta de saptamana trecuta, de colega de banca din clasa a treia. Iti vine sa le pui dop, de unde naiba vin toate, parca s-a spart teava cu ganduri.

Lasa-le sa vina. Odata si odata, s-or potoli. Poate nu chiar din prima. Nici din a doua.

Mie mi-a iesit dupa cateva luni ;).

Daca reusesti sa reduci volumul lor sau macar sa le reduci diversitatea, poate chiar sa cotesti de la griji catre ganduri frumoase, poti sa te consideri deja guru.

Pe mine ma ajuta foarte mult sa ma concentrez pe corpul meu. Majoritatea isi urmareste respiratia. Pentru mine functioneaza mai bine sa ma concentrez pe pulsatia palmelor. Mi le imaginez invaluite intr-un abur de relaxare care urca usor usor catre umeri, cap, gat si se raspandeste in tot corpul.

Uneori, adorm. Ceea ce e minunat. Alteori, la fel de bine, ma bucur de toropeala care a cuprins intreg corpul si incerc sa pastrez cat mai mult sentimentul de bine si de confortabil. Alteori, oricand pe parcursul exercitiului, fii-mea da navala in camera si incepe sa sara in pat. Sau suna telefonul, interfonul sau mai stiu eu ce arde. Te obisnuiesti cu gandul ca uneori e mai bine, alteori nu chiar asa. Si ca fiecare minut pe care reusesti sa-l petreci intr-o stare de relaxare mai adanca sau mai putin, e un minut castigat pentru tine!

Meditatia pentru relaxarea mintii nu trebuie sa fie ceva supus unor reguli stricte. Ceea ce a functionat pentru mine poate fi inutil pentru tine si invers. Nu exista “gresit” cat timp te ajuta sa iti calmezi mintea. Joaca-te cu gandurile tale, permite-le sa fie, sa treaca pe langa tine, accepta-le – sunt ale tale, nu sunt inamici. Apoi relaxarea va veni de la sine in forma cea mai potrivita, cea de care ai cu adevarat nevoie.

Lasa-mi un comentariu sa-mi spui cum a mers!

Oana

PS: aseaza-te intr-o pozitie comoda, nu cum stau eu in poza unde de fapt citeam o revista de moda si imi aranjam parul